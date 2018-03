Bakan Çok Sert Konuştu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde Türkiye olmaksızın proje yapılamayacağını belirterek, "Türkiye'yi tehdit etmek onların haddine mi düşmüş. Türkiye'nin yol haritası bellidir" dedi.



Bakan Yıldırım, Ericsson Academy'nin açılış törenine katıldı. Bilimin, çok hızlı gelişen bir alan olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "2003'de konuştuklarımız hayal olarak görülüyordu. Şimdi konuştuklarımız da yine hayal olarak görülecek. Bizim öngöremediğimiz kadarı bile gerçekleşti. Bu alanda konuşmayı yaparken 3, 5, 10 yıl hedefler koymanın riskli olduğunu ben anladım. Burada anlık konuşmamak lazım çünkü tahminlerin ötesinde gelişmeler oluyor. Alıcısı olmayan mal ziyan olur gider ama burada alıcı vatandaş

sürekli yenilik yaşamını kolaylaştıracak yeni ürünleri bekliyor. Öyle olunca sektör ihtiyaçlar doğrultusunda çok hızlı yenileniyor. Bulut bilişim diye bir iş çıktı başımızı derde soktu. Bulut bilişimi tarif ederken halk ağzıyla sokaktaki insanın ne anlaması gerektiğini anlattım. Sosyal paylaşım sitelerinde bize giydirmiş durmuşlar. "Bakan bulut bilişimi bilmiyor" dediler. Vatandaş anladı işi ondan bir sıkıntı yok. vatandaş çok iyi anladı. Tabiî ki onların mevzularını oluşturacak olan biziz. Onların üyesi

değiliz ama onlara malzeme üretiyoruz. Mutlaka iktidarı eleştirmek herkesin hakkıdır ama hakkı da teslim etmemiz lazım" dedi.



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan önlemlere değindi. Yıldırım, "Bayrama giriyoruz, istiyoruz ki bayram bayram olsun. Bayramlar acıların, kederlerin üzüntülerin yaşanmadığı sevginin kardeşliğin doruğa ulaştığı günlerdir. Bu her bakımdan aruz ettiğimiz durumdur. Bölünmüş yollardan sonra acaba trafik kazalarının seyri nasıl diye baktık. Bölünmüş yollardan önce 520 bin, bölünmüş yollardan sonra 1 milyon 84 bine cıkmış. Ölümlü kaza sayısı 4 bin 500'den 4 bin 80'e inmiş. Kaza sayısı 2 kat artmış ama ölümlü kaza sayısı azalmış. Sürücü hız aşımı yapıyor ışıkta durmuyor. Aslında bölünmüş yolları yapmakla biz vazifemizi yaptık şimdi sıra vatandaşta. Kurallara uyacak kendini kral gibi görmeyecek riayet edecek. Zannetmeyin ki tecrübesizler kaza yapıyor tecrübeliler daha çok kaza yapıyor" diye konuştu.



Bayram boyunca yollardaki çalışmalara ara verildiğini de belirten Yıldırım, "Biz gecen bayramda olduğu gibi bu bayramda da Anadolu'nun her tarafında yollardaki çalışmalara ara verdik, yol çalışması olmayacak. Yol işaretlerini daha görülür şekilde yapıyoruz ve özellik kavşaklarda gezici ekiplerimiz olacak. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız mutlaka kurallara uyacak. Yol nasıl olsa bölünmüş diye basıyor gaza, bu sefer de arkadan çarpıyor. Ne olursunuz kurallara uyun, acele etmeyin. Acele etmekle normal gitmek

arasında bir ömür kadar fark var" ifadelerini kullandı.



Bir soru üzerine, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimiyle yapılan anlaşmaya değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'yi tehdit etmek onların haddine mi düşmüş. Türkiye'nin yol haritası bellidir. Türkiye Ortadoğu'nun Balkanlar'ın ve Kafkas coğrafyasının sigortasıdır, teminatıdır. Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde Türkiye olmaksızın proje yapılamaz. Proje yapılacaksa Türkiye'nin onayını almak durumundadırlar. Boş laflarla Türkiye'yi bir şeyin içine çekemezler. Türkiye'nin bin asırlık tarihi var. Çok şey gördü geçirdi, bunların hepsinin üstesinden gelir öyle her önüne gelene laf yetiştirecek değil."