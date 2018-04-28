Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Mağusa'da Kentsel Felaketle Karşı Karşıya Olunduğunu Savundu

ÖRGÜT ORTAK MÜCADELE İÇİN TOPLANTI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, son yıllarda Mağusa'da artan yapılaşma ile birlikte bölgede eşi görülmemiş bir kentsel felaketle karşı karşıya olunduğunu savundu ve buna yönelik ortak mücadele hattı oluşturmak amacıyla duyarlı kişi ve örgütlere toplanma çağrısında bulundu.

Toplantı 3 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da Khora Kitap Mağusa’da gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü toplanma çağrısında bulunduğu yazılı açıklamada, bir yandan her yerde apartmanlar, yurtlar inşa edilirken diğer yandan sulak alanlar ve ağaçlık bölgelerin tahrip edildiği belirtildi.

“AYLUGA GÖLÜ ÇEVRESİNDE EKOLOJİK TALAN”

Açıklamada, “Bölgemizde her geçen gün sayısı artan sorunlara geçtiğimiz haftalarda bir yenisi daha eklendi. Ayluga Gölü (Famagusta Fresh Water Lake) yakınındaki bölgeye özel mülk tabelası asılmasının takibinde bölgeye toprak taşınıp doldurulması, yüz yıllık ağaçların katledilmesi duyarlı vatandaşların haklı tepkisine yol açmıştır” denildi.

Açıklamada Mağusa’daki çarpık yapılaşmaya özellikle son günlerde Ayluga Gölü çevresinde yaşanan ekolojik talana karşı tepkilerini yükseltmek ve ilerisi için çözüm üretebilmek amacıyla toplantıya katılma çağrısında bulunuldu.