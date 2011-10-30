Atatürk'ün sansürlenen The Times röportajı

Yakın tarihimiz bize bir masal biçiminde anlatıla geldi. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında neler yaşandı, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları arasında neler oldu yeni yeni su yüzüne çıkıyor.

Yıllar boyu Kazım Karabekir'den Dr. Rıza Nur'un anılarına kadar dönemi anlatan her çalışma sansürlendi, yasaklandı. Halbuki tarihi doğru bilmeden sağlıklı bir gelecek kuramayız. Üstelik bu dönemde görev yapmış ancak siyasi görüş ayrılığı nedeniyle bir kenara itilmiş ve zaman zaman hain ilan edilmiş bu insanlara karşı bir vicdan borcumuz da var.

ATATÜRK BİR DEVRİMCİYDİ..

Öncelikle bir gerçeğin altını çizelim, Atatürk bir devrimciydi ve Avrupa'da devrimler çağı yaşanıyordu. Bilimden sanata, eğitimden kadın haklarına kadar çok geri bulduğu Anadolu'yu hızla değiştirmek, Batı düzeyine çıkarma amacındaydı. Giriştiği iş zorlu olduğu kadar birlikte yola çıktığı arkadaşları arasında bile tartışmalara yol açıyordu.

İstiklal Savaşı bitmiş, bir başka Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Bağımsızlığı sağlayan kadrolar, Anadolu'nun özgürlük ve çağdaşlığını garanti altına alacak adımlar peşindeydi. Üstelik Mustafa Kemal İttihatçı kadrolar arasından geliyordu. İttihatçılar'ın siyasi entrika, suikast, darbe gibi konularda ne kadar usta olduğunun farkındaydı. Bu nedenle olsa gerek her türlü muhalefet eyleminin altında devrimci kadrolara karşı bir komplo girişimi görüyordu.

VE ASKERDİ..

Ve askerdi. Muhalefetin silinmesi kararı verdi. Muhalefet de o dönemin koşulları içinde düşman sınıfına girmişti. Mustafa Kemal, Ali Fuad Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Kazım Karabekir tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na bu gözle bakıyordu.

Bu konudaki duygularını 21 Kasım 1924'te The Times gazetesinin İstanbul muhabiri Maxwell Macartney'e verdiği mülakatta dile getirdi. Ancak Macartney, Atatürk'ün arzusuna uyarak mülakatı bir süre tuttu ve bu konuşma ancak 18 Aralık 1924'te yayınladı.

MÜLAKAT YAYINLANMADAN OKUYAN BİRİ VARDI

Ancak mülakat yayınlanmadan okuyan biri vardır. İngiltere'nin Türkiye Sefiri Ronald Lindsay. Lindsay, bu mülakatı, Macartney'in mülakatın yapılma yöntemine dair anlattıklarını da içeren şu notla merkeze geçti:

''Reisicumhur'un bundan sonra ne yapacağını merak ediyordum; işte, bu fazlasıyla dikkate değer belgede (Macartney'in mülakatı) cevabımı buldum.

Terakkiperver cumhuriyetçiliklerinde samimi değiller, programları sahtekarlık, kendileri de düpedüz mürteci. Haberde yeralan her şey, reisicumhurun yeni muhalefetle hiçbir işinin olmayacağını ima ediyor; Bay Macartney'le konuşurken kullandığı dil -ki haberde yer almamış- ve sarf ettiği cümlelerin tonu ise onun açıkça ölümüne bir kavgaya kastettiğini gösteriyor.

Gazi kendisini tam bir cinnet haline kaptırmış; muhalefetteki herkese sırayla sayıp döker ve onları, her şeylerini borçlu oldukları kendisine nankörlük ve vatana ihanetle suçlarken, yüzü kıpkırmızı olmuş.

Mülakkata takdimci ve yarı tercüman gibi hareket eden mebus, bir kaç kere araya girip, 'Sakin olun Gazi Paşa, bu kadar tedbirsiz olmayın' diye bağırmış ama gazap selinin önüne geçememiş.''

Burada Büyük Millet Meclisi'nin 29 Nisan 1920'de kabul edip 15 Nisan 1923'te tadil ettiği Hıyanet-i Vataniye kanununun birinci maddesinde 26 Şubat 1925'te yapılan değişikliği hatırlamak gerekir. Bu madde Meclise karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıklarıyla muhalefet veya bozgunculuk edenlerin vatan haini addedileceklerine hükmediyordu.

1923'te yapılan değişiklik, sadece eski rejimin tasfiyesine karşı çıkanları değil, bu kararları eleştirenlere karşı da vatan hainliği suçlaması getiriyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ardından yapılan değişiklik şu hükmü getirdi: ''Dini, siyasi amaçlarla kullanarak dernek kurmak yasaktır. Böyle örgütler kuran veya bunlara üye olanlar, vatan haini ilan edilir.''

TEK PARTİ REJİMİNİN BAŞLANGICI

TCF'nin parti programının 6. Maddesinde dine saygılı olduğu ifade edilmektedir. Şeyh Sait İsyanı'nın ardından kurulan İstiklal Mahkemeleri, bu maddeye dayanarak TCF'nin tüm şubelerini kapatma kararı verdi. Yani parti kapatılmamış ama teknik olarak yok edilmişti. Bu, 1946'ya kadar sürecek tek parti rejiminin başlangıcıydı.

Muhalefetsiz bu yılların bedelini de çok partili hayata geçtiğimiz zaman farklı görüşlere tahammülsüzlükle ödedik. Hala da alacak çok yolumuz var...