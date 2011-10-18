Amcaoğlu adana'da

AMCAOĞLU: ''ANAVATANSIZ BİR KKTC'NİN OLAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİYLE HER ZAMAN ANAVATANA MİNNET VE ŞÜKRANLA BAKIYORUZ''

ADANA VALİSİ COŞ: ''FUAR HİZMETLERİNİ, İLGİLİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ ARKADAŞLARLA VE TÜM PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK DAHA GENİŞ BİR ÇERÇEVEYE, DAHA GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİTAP EDECEK HALE GETİRECEĞİZ''

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, ''Anavatansız bir KKTC'nin olamayacağı düşüncesiyle her zaman Anavatana minnet ve şükranla bakıyoruz'' dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti.

Amcaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ''Adana 5. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'' ile ''Adana 5. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknoloji Fuarı''na katılmak üzere Adana'ya geldiğini belirterek, fuara katılarak yenilikleri yakından takip edip, bunları KKTC'de uygulamayı amaçladıklarını söyledi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Amcaoğlu, ''Tabi ki Anavatan, yavru vatan ilişkilerine KKTC hükümeti olarak çok dikkat ediyoruz, çok hassas davranıyoruz. Elbette ki Anavatansız bir KKTC'nin olamayacağı düşüncesiyle de her zaman Anavatana minnet ve şükranla bakıyoruz'' dedi.

Amcaoğlu, Adana'nın her geçen gün geliştiğini belirterek, kentin, Vali Coş'un deneyimleri ve tecrübesiyle daha huzurlu güvenli bir kent olma yönünde ilerleyeceğine inandığını söyledi.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise Adana'da yaşayan 2 milyonun üzerindeki kişinin KKTC'de yaşayan soydaşlarını bağırlarına bastığını ifade etti.

''KKTC'de yaşayan soydaşlarımız, milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır'' diyen Coş, şunları kaydetti:

''İlimizde gerçekleştirilecek olan ve tarımdaki son gelişmelerin de duyurulacağı tarım fuarına teşrifleriniz bizim için çok anlamlı ve moral verici.

Adana'nın her alanda olduğu gibi ticaret ve fuarcılık alanında da bölgesel bir merkez olması kurumsal çerçevenin dışına taşması bizim hedeflerimiz arasındadır. Fuar faaliyetleri de bu anlamda önemli. Fuar hizmetlerini, ilgili sektör temsilcisi arkadaşlarla ve tüm paydaşlarla işbirliği yaparak daha geniş bir çerçeveye, daha geniş bir coğrafyaya hitap edecek hale getireceğiz. Böylece Adana'nın hizmet sektöründe de gelişmesini daha ileriye gitmesini sağlayacağız.''

Coş, Adana'nın, KKTC ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, bu ilişkileri daha da geliştirecekleri kaydetti.

Daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'a hediye verdi.

Coş'ta üzerinde kentin tarihi ve kültürel motiflerinin bulunduğu cam vazo hediye etti.