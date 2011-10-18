Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Amcaoğlu adana'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti

Amcaoğlu adana'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti

18 Ekim 2011 Salı 20:46
Amcaoğlu adana'da
banner238

AMCAOĞLU: ''ANAVATANSIZ BİR KKTC'NİN OLAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİYLE HER ZAMAN ANAVATANA MİNNET VE ŞÜKRANLA BAKIYORUZ''

ADANA VALİSİ COŞ: ''FUAR HİZMETLERİNİ, İLGİLİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ ARKADAŞLARLA VE TÜM PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK DAHA GENİŞ BİR ÇERÇEVEYE, DAHA GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİTAP EDECEK HALE GETİRECEĞİZ''

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, ''Anavatansız bir KKTC'nin olamayacağı düşüncesiyle her zaman Anavatana minnet ve şükranla bakıyoruz'' dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti.

Amcaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ''Adana 5. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'' ile ''Adana 5. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknoloji Fuarı''na katılmak üzere Adana'ya geldiğini belirterek, fuara katılarak yenilikleri yakından takip edip, bunları KKTC'de uygulamayı amaçladıklarını söyledi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Amcaoğlu, ''Tabi ki Anavatan, yavru vatan ilişkilerine KKTC hükümeti olarak çok dikkat ediyoruz, çok hassas davranıyoruz. Elbette ki Anavatansız bir KKTC'nin olamayacağı düşüncesiyle de her zaman Anavatana minnet ve şükranla bakıyoruz'' dedi.

Amcaoğlu, Adana'nın her geçen gün geliştiğini belirterek, kentin, Vali Coş'un deneyimleri ve tecrübesiyle daha huzurlu güvenli bir kent olma yönünde ilerleyeceğine inandığını söyledi.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise Adana'da yaşayan 2 milyonun üzerindeki kişinin KKTC'de yaşayan soydaşlarını bağırlarına bastığını ifade etti.

''KKTC'de yaşayan soydaşlarımız, milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır'' diyen Coş, şunları kaydetti:

''İlimizde gerçekleştirilecek olan ve tarımdaki son gelişmelerin de duyurulacağı tarım fuarına teşrifleriniz bizim için çok anlamlı ve moral verici.

Adana'nın her alanda olduğu gibi ticaret ve fuarcılık alanında da bölgesel bir merkez olması kurumsal çerçevenin dışına taşması bizim hedeflerimiz arasındadır. Fuar faaliyetleri de bu anlamda önemli. Fuar hizmetlerini, ilgili sektör temsilcisi arkadaşlarla ve tüm paydaşlarla işbirliği yaparak daha geniş bir çerçeveye, daha geniş bir coğrafyaya hitap edecek hale getireceğiz. Böylece Adana'nın hizmet sektöründe de gelişmesini daha ileriye gitmesini sağlayacağız.''

Coş, Adana'nın, KKTC ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, bu ilişkileri daha da geliştirecekleri kaydetti.

Daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'a hediye verdi.

Coş'ta üzerinde kentin tarihi ve kültürel motiflerinin bulunduğu cam vazo hediye etti.

Son Güncelleme: 18.10.2011 20:46
Anahtar Kelimeler:
KktcAmcaoğluValiAdanaAli çetin AmcaoğluTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıTarım FuarıAdana Valisi Coş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim