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Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!

Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!

18 Mayıs 2018 Cuma 18:18
Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!

AKINCI OLAĞANÜSTÜ İİT TOPLANTISI İÇİN İSTANBUL’A GİTTİ... “FİLİSTİN HALKINA DAYANIŞMAMIZI İLETMEK AMACIYLA ZİRVEYE GİDİYORUZ”

 

“HİÇBİR STRATEJİK ÇIKAR BİR YAŞINI DOLDURMAMIŞ LEYLA BEBEĞİN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  İslam İşbirliği Teşkilatı’nın  “Kudüs” gündemiyle gerçekleştireceği  Olağanüstü Zirveye katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 16.30’da İstanbul’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada,  İsrail askerlerinin saldırıları sonucundan 60 tan fazla Filistinlinin öldüğünü, binlercesinin yaralandığını ve  ölenler arasında Leyla bebeğin de bulunduğunu hatırlatarak; “Hiçbir stratejik çıkar bir yaşını doldurmamış bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını bir kez daha göstermek amacıyla zirveye katılacağını ifade etti.

5 ay önce Trump başkanlığındaki   ABD yönetiminin Ortadoğu’yu daha da karıştıracak bir adım atarak Kudüs’ü  İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını , Tel  Aviv’deki büyükelçiliğini buraya taşıyacağını ilan ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı,  bu kararın hemen sonrasında İİT’nin  cumhurbaşkanları  düzeyinde İstanbul’da toplanarak kararı kınadığını anımsattı.

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 BM’nin Genel Kurulu’nda 128 ülkenin aleyhte tutumuyla bir karar üretildiğini kaydeden Akıncı,  İİT’nin bütün üyeleri ve dünyanın önemli sayıda ülkesinin ABD’nin  bu yanlış karardan dönmesini istediğini kaydetti.

Akıncı, “Ne yazık ki,  bu karardan dönülmedi,  geçtiğimiz günlerde bu karar uygulamaya kondu ve hemen ardından da silahsız bir şekilde  protesto eyleminde bulunan  Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonrası 60’tan fazla insan  hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı. Aralarında  henüz bir yaşını doldurmamış  bir bebek de vardı, “Leyla bebek”.  Hayatını kaybetti. Düşünüyorum da,  hiçbir strateji çıkar  bir yaşını doldurmamış  bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz” dedi.

Akıncı, Filistin halkına olan dayanışmayı, Kıbrıs Türk halkının  her zamanki desteğini tekrarlamak  ve  dayanışmayı iletmek  için  zirveye katılacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın zirveye hazırlık anlamındaki toplantıya katılmak için sabah saatlerinde İstanbul’a gittiğini söyleyen Akıncı,  Dışişleri  Bakanları’nın bir taslak  üzerinde çalışacaklarını ve hazırlayacakları metnin  devlet başkanlarının  katılacağı akşamki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Akıncı, gözlemci sıfatıyla yer aldıkları İİT’de her zaman Filistin halkına  destek olduklarını, bugün de bu desteği bir kere daha iletmek,  Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını duyurmak üzere   zirveye  katılacağını  belirtti.

Akıncı, 19 Mayıs  Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayarak, Atatürk’ün Türk gençliğine hediyesi olan Bayram’ın Kıbrıs Türk gençliğine de kutlu olması  dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın öğleden sonra yurda dönecek.

Anahtar Kelimeler:
AkıncıİslamZirvesiIstanbul
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