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AB'nin Rum Yönetimine Dur Demesi Lazım

Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtma ve oyunlarına dur deyin

AB'nin Rum Yönetimine Dur Demesi Lazım

Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtma ve oyunlarına dur deyin

14 Ekim 2011 Cuma 11:31
AB'nin Rum Yönetimine Dur Demesi Lazım
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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Birliği'ne, ''Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtma ve oyunlarına 'dur' deyin'' çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ''Türkiye Dostları'' grubunun himayesinde düzenlenen ''Türkiye: Büyüyen Ekonomi İçin Enerji- Fırsatlar ve Zorluklar'' başlıklı panelde konuşan Yıldız, Türkiye'nin AB'nin enerji güvenliğine yaptığı katkıların unutulmamasını istedi.

Taner Yıldız, ''Türkiye enerji alanında Avrupa'ya en güçlü desteği veren ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. Tabi hal böyleyken bu noktada daha açık konuşmam lazım. AB içinde ne yazık ki bir kısım lokal düşünen, daha sınırlı düşünen, stratejik yaklaşımları sakat bırakan ve (kendi çıkarlarını) AB'nin genel çıkarlarının üzerinde gören bir yapının, özellikle enerji faslının açılmasıyla alakalı koyduğu şerhin farkındayız. Bu, yaptığımız işlerle çok mütenasip görünmüyor'' diye konuştu.

''Düşünün, bir yanda doğalgazda arz kaynaklarını, ülkeleri ve güzargahları çeşitlendirmeyle alakalı Türkiye'nin yaptığı çalışmalar, bir yanda hem frekanslarıyla hem de bütün enerji kalitesiyle (AB ile) elektrik enterkonneksiyonunu sağlayan bir Türkiye'' diyen Yıldız, ''Ama bunun karşılığında müzakere sürecinde bir enerji başlığının dahi açılmadığı bir Türkiye. Burada bir yanlışlık var diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

''Uluslararası hukuka ve AB hukukuna aykırı olarak yapılan tarihi hatanın sonucunda Kıbrıs'ın tamamını temsil ettiği iddiasıyla AB üyesi olan Rum yönetiminin Akdeniz'de yaptığı arama ve sondaj çalışmalarının Ada'da barışın ve huzurun sağlanmasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu'' belirten Yıldız, çözüm istemeyen Rumların Kıbrıs'taki müzakere sürecini de olumsuz etkileyen bu provokatif eylemini anlamakta güçlük çekmediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''AB'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu oyun ve engellemelerine 'dur' demesini beklemekteyiz'' dedi.

Bakan Yıldız, enerji faslının açılmasının herkesin yararına olduğunu da vurguladı.

Bunun üzerine AP Türkiye Dostları Grubu Başkanı Alojz Peterle ve AB Enerji Komiseri Günther Öttinger'in kabine şefi Michael Köhler, enerji faslının açılması çağrısına katıldıklarını belirtti.

Panelde AB Komisyonu adına söz alan Köhler, Taner Yıldız'a dönerek ''Konuşmanızın yüzde 97-98'ine tamamen katılıyorum'' dedi.

Köhler, AB Komisyonu'nun da enerji faslının açılmasından yana olduğunu vurgulayarak son olarak geçen ay hazırladıkları AB enerji politikası tebliğinde 'Türkiye'nin Enerji Topluluğu Anlaşması'na tam üyeliği ve katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmasına yönelik ilerleme sağlanması, işbirliğinin ilerletilmesine ve Türkiye üzerinden gaz taşınması için sağlam bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olacaktır'' ifadesini kullandıklarını hatırlattı.

''DÜNYADAKİ TÜM NÜKLEER SANTRALLER KAPANMADAN OLMAZ''

Bu arada, panel öncesinde büyük enerji şirketlerinin ve sektörün şemsiye örgütlerinin temsilcileriyle yemekte bir araya gelen Bakan Yıldız, Türkiye'de enerji sektörünün ekonominin genelinden daha hızlı büyüdüğünü belirterek, özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterme sözü verdi.

Bakan Yıldız, Almanya gibi ülkeler nükleer enerjiden vazgeçerken Türkiye'nin neden aksi yönde ilerlediğinin sorulması üzerine ''Dünyadaki 442 nükleer santral kapanmadan nükleer enerji kararımızı gözden geçirmeyeceğiz'' diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'nin nükleer santral açmaması durumunda bile Ermenistan ve Bulgaristan'da birkaç kilometre mesafedeki onlarca yıllık santraller nedeniyle her zaman tehdit altında olacağına dikkati çekti.

Almanya'nın nükleer santralleri kapatma kararının uzun vadede ''sürdürülebilir olmayacağını'' vurgulayan Yıldız, Türkiye'de inşa edilecek santrallerde AB'nin belirlediği en yüksek güvenlik standartlarına bağlı kalacakları taahhüdünde bulundu.

Son Güncelleme: 14.10.2011 11:31
Anahtar Kelimeler:
RumTürkiyeEnerjiABKktcYıldızKışkırtmaOyunHileTanerBakanı
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