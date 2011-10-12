“Bazı dar görüşlü siyasetçiler tarafından komisyonun baskı altına alındığını görüyoruz” diyen Bağış, “AB’nin biraz da kendi karnesine bakması lazım. 2011 İlerleme Raporu’nun Türkiye-AB ilişkilerinde hayırlara vesile olmasını, AB’nin içinde bulunduğu akıl tutulmasından bir an önce çıkmasını diliyorum” ifadesini kullandı. İlerleme Raporu’ndaki tutuklu gazetecilerle ilgili ifadeleri eleştiren Bağış,Kıbrıs konusunda ise, “Çözümü istemeyenlerin, sindiremeyenlerin yaşadığı gaz sancısının AB tarafından sahiplenilmesi bizi gerçekten düşündürmektedir” dedi.







Türkiye’nin AB sürecine ilişkin 2011 İlerleme Raporu’nun Avrupa Komisyonu’nca açıklanmasının ardından, bir basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı Egemen Bağış, “AB özenilecek konularda cimri, eleştirilecek konularda cömert” dedi.



"OLUMLU UNSURLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Egemen Bağış, “Bazı dar görüşlü siyasetçiler tarafından komisyon’un baskı altına alındığını görüyoruz” diyerek İlerleme Raporu Türkiye için bir ilerle'me' temennisi ise bu temenni içinde bulunanların beyhude bir beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.



"Raporda yer alan olumlu unsurları memnuniyetle karşılıyor, olumsuz unsurlardan da kendimize çıkaracağımız mesajları alıyor, alacağız" diyen Bağış, İlerleme Raporu’nun basın özgürlüğü eleştirilerine yönelik, Türkiye’de gazetecilik mesleğinden dolayı tutuklanan hapse atılan tek bir gazeteci dahi olmadığını ve bu kişilerin bazı illegal eylemlere girdikleri iddiasıyla yargılandıklarını ifade etti.



“ÇÖZÜMÜ İSTEMEYENLERİN GAZ SANCISINI AB SAHİPLENİYOR”



Raporda yer alan Kıbrıskonusunu değerlendiren Bağış, “Çözümü istemeyenlerin, sindiremeyenlerin yaşadığı gaz sancısının AB tarafından sahiplenilmesi bizi gerçekten düşündürmektedir” diyerek, Türkiye’nin her zaman çözümden yana olduğunu vurguladı. Bağış, bu bağlamda şöyle devam etti:



“Türkiye’nin AB üyeliği ile Kıbrıs meselesinin çözümünü ilişkilendiren bir tavrı asla kabul etmiyoruz. Güney Kıbrıs’ın şımartılmasını ve bu sebeple müzakere sürecimizin engellenmesini AB için tarihi bir hata olarak görüyoruz.”



“GÜNEY KIBRIS, İSRAİL VE AB’NİN TRUVA ATI”



Egemen Bağış, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ve AB’deki bazı çevrelerin Truva atı olarak hareket ettiğini söyleyerek, Türkiye’ye atılan taşların AB’yi yaraladığını belirtti.



“Anamızın ak sütü gibi bize helal olan AB üyeliğimizi artık istiyoruz” diyen Bağış, Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını ve tam üyeliğin dışında hiçbir seçeneğin Türkiye için kabul edilemez olduğunu ifade etti.



“KATILIMCI VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA YAPMA ÇABAMIZ TEYİT EDİLMEKTEDİR”



İlerleme Raporu’nda hükümetin AB müzakere sürecine olan bağlılığının vurgulandığına ve AB Bakanlığı’nın kurulmasını sürece bağlılığın teyidi olarak görüldüğüne dikkat çeken Bağış, sivil bir anayasa hazırlamak için atılan adımların olumlu karşılandığını belirterek, “Katılımcı ve demokratik bir anayasa yapma çabamız teyit edilmektedir” dedi.



Raporda en çok rahatsız eden konunun ise, “Azınlık haklarına yönelik Türkiye’nin kısıtlayıcı olmaya devam ettiği iddiasıdır” diyen Bağış, bu ifadenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.



“TUTUKLULUK SÜRESİNİN UZUNLUĞUNU HÜKÜMET DE GÖZ ARDI ETMİYOR”



Ayrıca raporda savunma hakları ve yargılanma öncesi tutukluluk sürelerinin uzunluğunun eleştirildiğini belirten Bağış, “Hükümet olarak biz de göz ardı edemeyiz, etmiyoruz” dedi.



Bakan Bağış, raporda yer alan kadınların temsilinin yetersizliği, töre ve namus cinayetleri, erken yaşta zorla yaptırılan evlilikler ve kadına karşı şiddet konularında ise kadın hakları alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları’yla diyaloğa girilmiş olmasının olumlu karşılandığını vurguladı.



Raporda, Türkiye’nin bölgesel anlamda liderlik üstlendiğinin ifade edildiğini belirten Bağış, Türk dış politikasının AB için bir kazanım olarak nitelendirilmesinin ve Arap dünyasındaki değişime katkısının olduğuna değinilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



“EKONOMİ, HAKLI BİR TAKDİR KONUSU”



“Ekonomi Türkiye’nin yüzde 100 hak ettiği bir takdir konusudur” diyen Bağış, ekonomik krizin Türkiye’yi teyet geçtiği komisyonun da cümlelerinden anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.



Bağış Türkiye’nin açılan 33 müzakere faslının 31’inde ilerleme sağlandığını ancak açılmamış 17 faslı AB engellerken Türkiye’nin ilerleme kaydetmesinin Türkiye’nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirti.



“AB’nin biraz da kendi karnesine bakması lazım. 2011 İlerleme Raporu’nun Türkiye-AB ilişkilerinde hayırlara vesile olmasını, AB’nin içinde bulunduğu akıl tutulmasından bir an önce çıkmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Bağış, Türkiye’nin doğru bildiği yolda yoluna devam edeceğini vurguladı