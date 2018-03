Ucuz Bilet Nasıl Bulunur ?

Uçak bileti fiyatları birçok sebeple ilişkili olarak farklılık gösterebiliyor. Ucakbileti.com.tr tarafından her yılın Aralık ayında yapılan “Yıllık uçak bileti fiyatlarındaki değişkenlik çalışması” neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, uçak bileti fiyatlarının yüzde 40 uçak doluluk oranları, yüzde 30 havayolu firmasının seçimi, yüzde 30 da diğer sebeplerden kaynaklandığını gösteriyor. Yüzde 30’luk orana sahip olan diğer sebepleri ise, havaalanı seçimi, aktarmalı seçim, erken rezervasyon gibi hususlar oluşturuyor. Bu maddelerin detayları incelendiğinde ise, bilet fiyat artışına maruz kalmadan ucuz uçak bileti bulmak mümkün olabiliyor.





Uçak doluluk oranlarının belirleyicisi olarak dikkat çeken sebeplerin arasında uçuş günü ve saatinin doğru planlanması en önemli konu çünkü uçak bileti fiyatları uçuşa gösterilen talebe göre an be an değişebiliyor, hatta aynı şirketin aynı gün içindeki uçuşlarının saat bazındaki fiyatları dahi değişkenlik gösterebiliyor. Yıl boyu uçuş saatlerine göre fiyat analizi yapan www.ucakbileti.com.tr sitesinin hazırladığı 2014 yılına ait rapora göre, saat bazlı uçak bileti fiyatlarındaki pahalılık durumları şu şekilde sıralanıyor:



"07.00 - 10.00 Pahalı

10.00 - 12.00 Çok Pahalı

12.00 - 18.00 Çok Pahalı

18.00 - 22.00 Pahalıya Yakın

22.00 - 24.00 Uygun

01.00 - 02.00 Daha Uygun

02.00 - 05.00 En Uygun".



Uçuş saatinin yanında bir diğer etken olarak ise uçuş gününün doğru planlanmasına işaret eden rapora göre uçuş gününün bayram, yılbaşı gibi tatile geldiği dönemlerde yükselen uçak bileti fiyatları aynı şekilde cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri de yüksek fiyatlarda seyredebiliyor. Ancak tatil dönemleri dışında ve hafta içinde seçilen salı, çarşamba günlerinin en ucuz uçak bileti fiyatı bulmak için en uygun günler olduğu da yine raporda yer alan önemli bilgilerden biri olarak göze çarpıyor.



HAVAYOLU FİRMASININ SEÇİMİ

Uçuş saati ve havalimanı tercihi kadar, havayolu şirketinin de fiyatlar açısından önemli bir rolü var. Bazı havayolu şirketleri, uçuş hizmetlerinden bazı servisleri çıkararak fiyatları düşürürken bazıları da hizmet kalitesinden ödün vermemeyi tercih ediyor. Burada yolcular için neyin daha önemli olduğu tercihi öne çıkıyor.

Havayolu firmaları için uçuşa ait tüm koltukları satabilmek önem taşıyor. Bir uçuşta, koltuk satışlarının düşük olması halinde, havayolu şirketi anlık bir kampanya gerçekleştirerek, uçuşa özel ucuz uçak bileti fiyatları açıklayabiliyorlar.

Tüm yukarıdaki sebeplerden dolayı uçak bileti fiyatları firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle gidilecek olan bölgeye ait uçak bileti fiyatları araştırılırken fiyat karşılaştırma servislerinden faydalanmak gerekiyor.



HAVAALANI SEÇİMİ

Uçuş saati ve havayolu firmasının tercihi kadar, havaalanı tercihinin de fiyatlar açısından önemi büyük. Fiyat düşürme politikası olan havayolu firmaları uçtukları şehirde vergisi daha düşük olan havalimanlarını tercih ediyorlar. Böylelikle maliyetlerin düşmesi sağlanıyor ki bu da uçak biletlerine yansıyor. Havaalanı seçiminin uçak bileti fiyatlarındaki bir diğer etkisi ise, aynı şehir içerisinde bulunan birden fazla havalimanının genellikle bir tanesinin popüler, rağbet gören, diğerinin ise şehirden nispeten daha uzak daha az talep gören pozisyonda oluyor olmasından kaynaklanıyor. Bu sebeple uçak bileti alırken aynı şehir içindeki farklı havalimanı fiyatlarını da gözden geçirmek önem teşkil ediyor.



Erken rezervasyonun havayolu firmaları için çalışma mantığı, uçaktaki koltukların boş olduğu ve uçuş tarihine epey zaman olduğu bir dönemde koltukları risk almamak adına yüzde 50 oranında satabilmek stratejisi olarak ortaya çıkıyor. Erken rezervasyonla alınan biletler, dönemsellik ve talep dengesinin uçuş saatine doğru artmasından dolayı çok daha ucuza mal edilebiliyor. Ancak burada uzmanların altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Siz bileti aldığınızda sizinle birlikte bir veya birden fazla tur operatörü firma da erken rezervasyon döneminde toplu bilet satın alması yapmış olabilir. Eğer söz konusu olan tur operatörü firma toplu satın aldığı biletleri iptal etmeye kalkarsa, erken rezervasyondan alınan biletin fiyatının altına da uçak bileti bulmak mümkün olabiliyor.