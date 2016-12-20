Zeka İçin Yeşil Sebze Yiyin



ABD'de yapılan araştırma, yaşlılarda yeşil yapraklı sebzeler gibi pigmentli besin tüketiminin, "kristalize zeka" olarak bilinen yaşam deneyimleri ve eğitim yoluyla edinilen çevresel zekanın korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.ABD'nin Illinois Üniversitesinden araştırmacıların çalışmasına göre, bitkilerde bulunan sarı renkli organik renklendirici lutein maddesi içeren brokoli, ıspanak, kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi beyindeki sinirleri koruyor.Araştırma kapsamında, 65-75 yaş aralığındaki 122 sağlıklı katılımcıya standart kristalize zeka testi uygulandı. Aynı zamanda kan örneklerindeki lutein seviyesi ölçülen katılımcıların manyetik rezonans (MR) tekniğiyle beyin yapıları incelendi.İnsan beyninde kristalize zekanın korunduğu yer olarak bilinen gri cevhere yoğunlaşan araştırma ekibi, kanlarında lutein miktarı yüksek çıkan katılımcıların zeka testi sonuçlarının daha yüksek olduğunu tespit etti.Araştırma ekibinden Marta Zamroziewicz, kandaki lutein miktarının yakın zamandaki beslenmeyle ilgili olduğunu, öte yandan beyindeki lutein birikiminin uzun vadeli beslenme alışkanlığına bağlı olarak arttığını belirtti.Kişilerde lutein miktarının yaşam boyu kavramsal performansı etkilediğinin bilindiğini aktaran Zamroziewicz, aynı zamanda kortekste depolanan luteinin, beyin sağlıklı biçimde yaşlanırken, bilişsel işlevlerin korunmasının temelini oluşturduğunu kaydetti.Ayrıca Zamroziewicz, kanlarında lutein miktarı yüksek olan katılımcıların, parahipokampal kortekslerindeki gri cevherin daha kalın olma eğiliminde olduğunu saptadıklarını bildirdi."Beynin sağ tarafındaki parahipokampal kortekste gri cevher yoğunluğu, lutein ve kristal zeka arasındaki ilişkiyi açıklıyor." diyen Zamroziewicz, luteinin anti-inflamatuar etki göstererek ya da beyin hücreleri arasındaki sinyalizasyonu arttırmak suretiyle kristal zekayı yaşlanma etkilerine karşı koruduğu üzerinde durduklarını aktardı.