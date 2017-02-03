Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 18:09

Zayıflamak İçin Yemek Yiyin

Zayıflamak İçin Yemek Yiyin
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Zayıflamak İçin Yemek Yiyin

Dr. Fevzi Özgönül, ideal bedene ulaşmak için beden aklıyla zayıflama önerisinde bulunarak, ideal bedene dönmek için neyi ne kadar yediğinizin önemli olmadığını belirtti.

İdeal bedene ulaşmanın öneminden bahseden Dr. Fevzi Özgönül, "Fazla kilo yani aşırı miktarda vücutta yağ birikmesi, sağlık durumunu hemen etkileyen ve kişileri ciddi sağlık problemlerinin içine çeken kilolar yüzünden pek çok insan yaşam kalitesini kaybetmektedir. Kilonun zararları oldukça fazladır. Tabii ki zayıf olmakta tamamen sağlıklı olmak demek değildir. Aslında önemli olan en ideal bedene sahip olmaktır" dedi.
İdeal bedene dönebilmek için kilolu kişinin vücudu için gerekli olan protein, yağ, vitamin, mineral ve karbonhidratları,yiyeceklerle beraber alması gerektiğini kaydeden Dr. Özgönül, "Onları sindirebilmek için de biraz hareket etmesi yeterli olacaktır. Sonrasını ise bedenin aklına bırakıyoruz.

Zaten ideal bedenimiz içerisinde ideal bir ağırlık taşır. Sonuç olarak biz de kendiliğinden küçülmüş ve bize ait olan ideal kilomuza dönmüş oluruz" diye konuştu.

İdeal bedene dönüp fazla kilolardan kurtulmak için bedenin güçlü olmasının, sağlıklı çalışmasının ve en önemlisi ihtiyacı ne kadarsa, o kadar beslenmesinin gerektiğini belirten Dr. Özgönül, "Bedeninizin sizin olan ideal bedene dönebilmesi için kullanacağınız herhangi bir ilaç yoktur.
Bitkisel çaylar ve kürler de tek başına yararlı olmaz hatta bazen yanlış kullanılırsa zararlı bile olabilir. Özellikle diyet yapmak ve bedeninizi ihtiyacından az beslemek, sadece ideal olan her şeyden uzaklaşması demektir. Aşırı spor yapmak da ideal bedeni geri kazandırmaz.
Bizler, sadece sizin olan ideal bedene nasıl ulaşabileceğiniz konusunda rehberlik yapıyoruz. Bu rehberlik işimizde; Pusulamız, sizin iştahınız.Yardımcılarımız ise doyana kadar yediğiniz besleyici yemekler oluyor. Size ne yediniz ve ne kadar yediniz diye sormuyoruz. Yedikten sonra ne hissettiğinizin önemini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZAYIFLAMAK İÇİN KARBONSİPUNKTUR"
Beden aklı ile zayıflama tedavisini hızlandırmak için karboksipunktur yönteminden bahseden Dr. Fevzi Özgönül, "Karboksipunktur, akupunktura benzer bir uygulama. Her iki kulak kepçesi, çene altı ve el bileklerin ön yüzündeki özel noktalardan cilt altına 1-2 cc lik oksijen ve karbondioksit gazı verilerek yapılıyor.
Karboksipunktur uygulamasında vücudun daha hızlı yapılandırmaya geçebilmesi için, endokrin sistem bütünüyle uyarılıyor ve bağ dokusunun tamiri ve vücudun sıkılaşıp küçülebilmesi ve gerekli olan besinlerin emilimine yardımcı olmak için, sindirim sistemi uyarılıp gerekli sindirim enzimlerinin salgılanması sağlanıyor. Böylelikle vücudumuz daha hızlı küçülüp ideal bedene daha kolay geliyor" şeklinde konuştu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ses Kısıklığının 7 Muhtemel Nedeni Ses Kısıklığının 7 Muhtemel Nedeni
Kabızlık Çekenler Dikkat! Kabızlık Çekenler Dikkat!
Bu Hastalığın Belirtisi “Kahve Telvesi Yeme” İsteği! Bu Hastalığın Belirtisi “Kahve Telvesi Yeme”...
Her Yıl 64 Bin Kişi Bu Sebeple Ölüyor Her Yıl 64 Bin Kişi Bu Sebeple Ölüyor
Kış Aylarında Göz Kuruluğuna Dikkat! Kış Aylarında Göz Kuruluğuna Dikkat!
Dişlerinizden Gelen Sese Kulak Verin! Dişlerinizden Gelen Sese Kulak Verin!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ses Kısıklığının 7 Muhtemel Nedeni

Haberi Oku