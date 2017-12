Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor!

Uzmanlar, "ideal kilodayım" ya da "zayıfım" diyerek sağlıklı beslendiğini düşünenler de dahil herkesi sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarıyor.Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirci, bir insanın sağlıklı ve güçlü kalabilmesi için iyi ve yeterli gıda alabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi."İhtiyaç duyduğumuz besin maddelerini her gün almamız gerekiyor." diyen Demirci, bir kişinin "sağlıklı besleniyorum" diyebilmesi için "esansiyel besin öğeleri" olarak adlandırdıkları, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral açıdan zengin besin maddelerini tüketmesi gerektiğini ifade etti.Sağlıklı beslenmede öğünlerin, özellikle sabah kahvaltısının çok önemli olduğunun altını çizen Demirci, "Sağlıklı beslenmede bizim için gerekli kaloriyi temin etmek önemli. İhtiyacımızdan fazlası uygun değil, azı da zararlı. Bunları ikisi de dengesiz beslenmeye giriyor." değerlendirmesinde bulundu.Demirci, bir kişinin yeterince kalori ya da gıda alamaması durumunda anoreksiya diye adlandırılan beslenme bozukluğu problemiyle karşı karşıya kalabildiğine işaret ederek, "Bu çoğu zaman isteğe bağlıdır. Bu tamamen kişinin yemeden içmeden vazgeçmesi, 'diyet yapıyorum' diye az yemesi... Yeteri kadar besin alamadığı için o kadar zayıflama noktasına geliyor ki o rahatsızlığın artık tedavisi de zor oluyor." diye konuştu."Bu fazla kalori almamızdan kaynaklanıyor. Bu da dengesiz beslenme. Sağlıklı beslenmede şekerli gıdaları çok fazla tüketmemek önemli. Daha çok sütlü tatlılar ağırlıklı olabilir. Tatlıyı da alacağız, proteini de karbonhidratı da yağı da ama hepsinde ölçü çok önemli. Bizim yanlış beslenme alışkanlıklarından biri de tuzu fazla tüketiyoruz. Bir insana günlük 5 gram tuz tüketimi yeterli ama biz 15-17 gram tüketiyoruz. Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzeyi ihmal etmemiz, her gün tüketmemiz lazım. Çok önemli vitaminler ve mineralleri meyve ve sebze sayesinde alıyoruz. Lifler çok önemli, her gün 30 gram lif tüketmeliyiz. Lif konusunda en çok kaynak meyve ve sebzede var."Sağlıklı beslenmedeki en önemli öğelerin başında su tüketiminin geldiğini belirten Demirci, bir insanın günde en az 3 litre sıvı tüketmesi, bunun 1 ila 1,5 kilosunun da su olması gerektiğini dile getirdi.Prof. Dr. Mehmet Alpaslan da Türkiye'de beslenme bilinci ve bilgisinin eksik olduğu kanaatini taşıdığını söyledi.Dünyada da beslenme ile ilgili araştırmaların da tatmin edici olmadığını aktaran Alpaslan, "Diğer bilim dallarıyla kıyasladığımız zaman beslenme bilim dalında yetersizlikler olduğunu görmekteyiz. Bu da değişik alanlardaki bilim insanlarının konu hakkında yorum yapmasına neden oluyor. Bu beslenme bilgisini en azından ittifak edilen konuların ortaya çıkartılması lazım." dedi.Alpaslan, insanların sağlıklı beslenme ile ilgili kafa karışıklıkların minimize edilmesi gerektiğini anlatarak, "Bu konuda neler yapılabilir öncelikle sağlık konusunda herkes tarafından ittifak edilen bazı konuları insanlarla paylaşmak gerekir. Yağlar ve beslenme konusunda sürekli farklı şeyler söylenmekte. 'Faydalı' dediğimiz yağlara bugün 'zararlı', 'zararlı' dediğimiz yağlara 'faydalı' der hale geldik. Mesela bunların başında zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı herkes tarafından ittifak edilen insanların ısrarla tüketmesi gereken bir yağ." diye konuştu.