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Yüzünüzü Soğuk Suyla Yıkayın!

Yüzünüzü Soğuk Suyla Yıkayın!

21 Şubat 2016 Pazar 11:20
Yüzünüzü Soğuk Suyla Yıkayın!
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Yüzünüzü Soğuk Suyla Yıkayın!
Yüzü soğuk suyla yıkamak daha faydalı çıktı. Avustralyalı dermatoloji uzmanı Kaye Scott, her gün duşta sıcak su ile yüz yıkamanın sakıncalı olduğunu belirtti


Uzmanlara göre, sıcak su yüz cildi için zararlı. Özellikle duşta sıcak su kullanılması ve suyun şiddetli akması, yüz derisine ciddi zarar veriyor.
Avustralyalı dermatoloji uzmanı Kaye Scott, her gün duşta sıcak su ile yüz yıkamanın sakıncalarını "Sıcak duş, yanaklardaki kırılgan kılcal damar ağlarını etkileyerek yüzde görünür, bozulmuş cilt koşullarına yol açıyor" diyerek özetledi.

 
Son Güncelleme: 21.02.2016 13:22
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