Yumurta donörü olmak için ne yapmalı?

18 yaşını doldurduysanız ve sağlık problemleri yaşamıyorsanız Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine başvurarak siz de yumurta donörü olabilirsiniz. Genelde hastaneler 18-28 yaş aralığını tercih etmektedirler ve bazı hormon testleri ile bulaşıcı hastalıkların incelenmesini istemektedirler. Eğer Kıbrıs'ta yaşamıyorsanız, Türkiye'den bu işlem için görüşmek istiyorsanız, Kıbrıs'taki tüp bebek merkezleri ile irtibata geçtiğinizde size en yakın kadın doğum doktoruna yönlendirilir ve uygunluk testlerini bulunduğunuz il içerisinde yaptırabilirsiniz. Eğer donör olmak için uygun olduğunuz kanıtlanırsa ve tüp bebek merkezi tarafından talep gelirse, yine bulunduğunuz ilde aynı kadın doğum doktoru tarafından tüp bebek işlemi için ilaçları nasıl kullanacağınızı öğrenir ve tedaviye başlarsınız. Bu ilaçlar ile normalde her ay 1 - 2 yumurta gelişen yumurtalıklarınızda, 10 -12 sayısına ulaşıp başarı şansını artırmak içindir. Standart bir tüp bebek hastasının uyguladığı ile tamamen aynı ilaçlardır. İlaçların toplanacağı zaman ise Kıbrıs'a gelmeniz gerekmekte ve 10 dakikalık bir işlem sonucunda bütün prosedür tamamlanmış olmaktadır.

Donör ve donasyon çeşitli çevrelerce tartışılmakta olup, kimi çevrelerin etik bulmadığı ve uygulanmaması gerektiğini belirtse de, kimi çevrele de hem genetik olarak daha sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesi hem de bebek umudu ile yaşayan ailelerin amaçlarına ulaşmaları için en güzel yollardan biri olarak görülmektedir.

Genetik konusuna da değinmek gerekirse, yumurta donasyonu sadece yumurta yetmezliği nedeniyle başvurulan bir tüp bebek yöntemi değildir. Kimi ailelerin yumurta rezervleri iyi olsa da çeşitli genetik hastalıklardan dolayı kendi sağlıklı bebeklerini elde edememektedirler. Bu gibi durumlarda ileriki nesillere sağlıklı bireyler yetiştirmek için yumurta donasyonuna başvurmaktadırlar.

Türkiye'de yönetmelik gereği yasaklanan yumurta donasyonu, Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde uygulanmaktadır. Türk donörlerin, programa alınıp hazırlanması için herhangi bir sorun olmamakla birlikte, tedavinin sonu yani yumurta toplama işlemi Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde yapılmaktadır.

-