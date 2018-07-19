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Yumurta donasyonu nedir?

Yumurta donasyonu nedir?

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
Yumurta donasyonu nedir?

Dünya'da yumurta donasyonu denilince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Kıbrıs, hem tatil mekanları hem de bir çok ülkeye sık uçak seferleri ile dikkat çekmektedir. Başta Türkiye, Avrupa Ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yoğun olarak tüp bebek tedavisinde donasyon ve cinsiyet tayini için tercih edilen Kıbrıs, sektörün yükselen ülkeleri arasında yer almaktadır. Artık Amerika ve Afrika'nın da bir çok ülkesinden tercih edilen ülkede gelişmiş tüp bebek merkezleri üst düzeyde hizmet vermektedir.

Yumurta donasyonu, bir sebeple kendi yumurtasını üretemeyen, ya da sağlıklı yumurta elde edilemeyen dolayısıyla kendi yumurtasıyla gebe kalamayan çiftlerin tercih ettikleri bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde normal tüp bebek tedavisinde olduğu gibi önce ilaçlar yumurtalıklar uyarılır. Fakat kendi yumurtalarımızı kullanamayacağımız için Donör dediğimiz yumurta vericilerinin yumurtalıklarını uyarmaktayız. Donörler ailenin bildiği tanıdığı kişiler olabileceği gibi (kız kardeş, akraba, arkadaş vs.), hastanenin bünyesinde yer alan donörler de olabilir. Ailenin bildiği donörler uyumluluk kontrollerinden geçtikten sonra eğer sağlıklı yumurta verebileceklerse işleme alınırlar. Tüp bebek merkezleri bünyesindeki donörler ise zaten önceden kontrolden geçmiş sağlıklı yumurta vericileridir.
İlaçla tedavi yapıldıktan sonra yumurtalar gelişir ve toplama işlemi yapılır. Yumurtaların toplandığı gün, baba adayından da sperm alınır. Laboratuvar koşullarında anne vücudunu taklit eden ortamda bu yumurtalar ve spermler tüp bebek yöntemiyle bir araya getirilir. Döllenen yumurtalar yani embriyolar izlenir ve sağlıklı gelişenleri takip edilir. Genelde dölleme işleminden sonraki 3. gün embriyolar anne adayına transfer edilir. Yumurta toplama işleminden 2 hafta sonra gebelik testi yapılır. Kesin bir sonuç olmasa da embriyonun tutunup tutunmadığına dair bilgi veren bu testten 2 hafta sonra ultrason altında muayene olur ve eğer gebelik olduysa bebeğin ilk kalp atışları duyulabilir.

Görüldüğü gibi normal tüp bebek yönteminden farkı sadece başka bir kadından alınan yumurta olan yumurta donasyonu ile tüp bebek işlemi, Türkiye'de yönetmelik gereği yasaklanmış olup, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezlerinde başarıyla uygulanmaktadır.

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