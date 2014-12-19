Yüksek Topuk Tutkunları Dikkat!



Halluks valgus ayak başparmağın vücut ekseninden dışa doğru dönmesiyle oluşuyor. Normalde ayağın birinci tarak kemiği ile ikinci tarak kemiği birbirine paralel bir halde bulunuyor. Halluks valgusta ise dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı giymek yüzünden zaman içinde, ayak başparmağı dışa doğru dönerken, birinci tarak kemiği de içe doğru dönüyor. Bu durumda çatallaşma oluşuyor. Çatallaşmanın üzerine ayakkabı giyildiğinde sürtme, zaman içinde Ağrı ve kızarıklık gelişiyor. Zamanla ayak başparmağında oluşan kemiğe de bulyon ismi veriliyor. Çatallaşmanın üzerine giyilen ayakkabı ile beraber ağrılar ciddi boyutlara geldiğinde de tedavi gündeme geliyor.



Halluks valgusun tam nedeni bilinmemekle birlikte, yapılan araştımalar çıplak ayaklı toplumlarda hastalığın daha az olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hastalığın oluşmasın da ayakkabı şeklinin etkisi çok büyük. Dar burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde, sıklıkla halluks valgus görülüyor. Bunun dışında genetik faktöründe etkisi var. Halluks valgus ailede varsa kişide olma riski artıyor. Topuklu ve sivri burun ayakkabı giymek, altta yatan genetik bir oluşma varsa onu tetikleyerek ortaya çıkarıyor.



Türkiye’de son on yıldır halluks valgus hastalığında ameliyatlar doğru cerrah tarafından daha doğru cerrahi yapılıyor. Yüzde 90-95 oranında etkili geçen ameliyatlar, problemin tekrar oluşmasını engelliyor ve ağrıyı ortadan kaldırıyor. Halluks valgus tedavisinde kullanılan, gece yatarken ayak başparmağına takılan atel veya parmak arası makara gibi tedavi yöntemleri ise genellikle işe yaramıyor. Dışarıdan aparat olarak konulan bir cihazla, parmakta oluşan şekil bozukluğunu düzeltmek mümkün olamıyor. Ancak son zamanlarda özel bir bantlama tekniği ile 24-48 saat bandı sorunlu bölgede tutarak ağrıyı azaltmak mümkün. Tüm bunların dışında en önemli şey ayakkabı seçiminde kişinin genel sağlığını düşünmesi.



Son Güncelleme: 19.12.2014 13:19