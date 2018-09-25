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Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Secaattin Gülşen, evde yüksek sesle televizyon izleyen ve arkasından seslenildiğinde duymayan çocukların ailelerini uyardı.

Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Secaattin Gülşen, evde yüksek sesle televizyon izleyen ve arkasından seslenildiğinde duymayan çocukların ailelerini uyardı.

25 Eylül 2018 Salı 11:10
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat

Dr. Gülşen, orta kulak hastalığı olarak bilinen SerözOtit'in hemen hemen çocukların yüzde 90'ında görüldüğünü ifade etti. Hastalığın 2-3 yaş gurubundaki çocukların birçoğunda görüldüğünü vurgulayan Dr. Gülşen, çocukların az duyduğunu ifade edemediğini kaydetti. Çocukların televizyonu yüksek sesle izlemesinden dolayı ailelerin hekime başvurmaları gerektiğini anlatan Op. Dr. Secaattin Gülşen,  SerözOtit hastalığının tedavisinde geç kalınmaması için uyarılarda bulunarak, "Bu konuda aileler dikkatli olmalıdır. Bu çocuklar genellikle televizyonu yüksek sesle izliyor. Arkasından seslendiğimizde bize bakmıyor gibi şikayetler ile aileler bize geliyorlar. Çocuklardan da özellikle 2-3 yaş gurubunda olanlar az duyduğunu söyleyemediği için tanıda ve tedavide geç kalındığı zaman kalıcı işitme kaybı yaşayabilirler. Bu hastalığın çocuklarda sık görülmesinin sebebi çocuklarda orta kulak ile geniz arasındaki havalandırma tüpünün yetersiz gelişmesidir" dedi.

HASTALIĞIN İLAÇLA TEDAVİSİ MÜMKÜN

SerözOtit rahatsızlığının ilaçla tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Secaattin Gülşen, Bu hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ama ilaçla tedavi edilemeyen hastalarda kulaklarına havalandırma tüpü dediğimiz tüp takıyoruz. Bu tedaviden sonra kulaktaki tüpler, 6 ay ile 1 yıl arasında kalmaktadır. Tüpler ya kendiliğinden düşer ya da hastane ortamında kulak zarlarından tüpleri almaktayız. Basit bir tedaviden sonra çocukların işitmesini kurtarabilmekteyiz" şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ OLABİLİR

Tedavisinin basit bir işlem olduğunu belirten Op. Dr. Secaattin Gülşen hastalığın tedavi edilmediği taktirde sosyal sorunlara neden olabileceğini ve çocuklarda okul döneminde özgüven eksikliğine neden olabileceğini vurguladı. Dr. Gülşen, "Bu hastalık tedavi edilmediği takdirde çocukların okul başarısında düşme, işitme kaybına bağlı psikolojik sorunlar, özgüven eksikliği gibi sorunlar meydana gelebilir" diye konuştu.

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