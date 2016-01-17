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Yüksek Kolesterole Doğal Çözüm

Yüksek Kolesterole Doğal Çözüm

17 Ocak 2016 Pazar 18:58
Yüksek Kolesterole Doğal Çözüm
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Yüksek Kolesterole Doğal Çözüm

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Özellikle kalp-damar hastalıklarında artış gözleniyor.
Uzmanlar, göz kapaklarında sarı renkli yağ birikimleri şeklinde de kendini gösteren yüksek kolesterole karşı çok özel bir tarif veriyor. İncir ve elma sirkesiyle yapılacak bu tarif kanı temizliyor. Buna göre; 3 kuru incir kürdanla her yerinden deliniyor. Daha sonra üzerini kapatacak kadar elma sirkesi ilave ediliyor. Hazırlandıktan 12 saat sonra incirler yeniliyor. Bu tarifin 2 hafta boyunca uygulanması gerekiyor. 
Son Güncelleme: 17.01.2016 20:59
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