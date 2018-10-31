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Yorgunluğun 20 sebebine dikkat!

Birçok kişinin sorunu olan kronik yorgunluk, insanın sosyal ve özel yaşamında önemli olumsuzluklara neden oluyor. Yaşam enerjisini düşüren sorun iş hayatında da başarıyı olumsuz etkiliyor ancak uzmanlar kronik yorgunluktan kurtulmanın zannedildiği kadar zor olmadığını söylüyor.

Yorgunluğun 20 sebebine dikkat!

Birçok kişinin sorunu olan kronik yorgunluk, insanın sosyal ve özel yaşamında önemli olumsuzluklara neden oluyor. Yaşam enerjisini düşüren sorun iş hayatında da başarıyı olumsuz etkiliyor ancak uzmanlar kronik yorgunluktan kurtulmanın zannedildiği kadar zor olmadığını söylüyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:15
Yorgunluğun 20 sebebine dikkat!

1. Depresyonda mısınız?

 Halsizlik, yorgunluk baş ağrısı, iştahsızlık en sık rastlanan bulgularıdır.

2. En son ne zaman yeterli ve kaliteli uyudunuz? 

Yetişkinler ortalama günlük 7-8 saat uyku uyumalılar. Büyüme gelişme çağındaki çocuklar ise 9-10 saatten daha az uyumamalıdır. Uykusuzluk vücudun uykuda yenilenmesi işleminin yeterince yapılamamasına sebep olduğunu biliyor muydunuz? 

3. Uyku apnesi sorunu yaşıyor olabilir misiniz?

Obezite ve KOAH hastalarının en büyük derdi! Uyku esnasında belirli aralıklarla solunum durur. Bu kesintiler kişiyi uykudan uyandırır ya da derin ve sağlıklı bir uyku dönemi yaşamasına mani olur. Kişi yatakta yatar fakat debelenip durur. Mutlak çözüm mü istiyorsunuz: aşırı kiloları vermek sigara ve benzeri risk faktörlerini hayattan uzaklaştırın. 

4. Beslenme düzenini değiştirmenin vakti geldi?

Az yeme sonucu oluşan enerji eksikliği, bitkinlik, kan şekerinin düşük seyretmesi kişiyi yorgun ve dermansız kılar. Ne mi yapacaksınız: 3 öğün düzgün yemek yiyerek ve ara öğünler protein ve kompleks karbonhidrat tüketimine dikkat ederek hayat daha hafif ve kolay olacak. 

5. Kansızlıkla mı savaşıyorsunuz? 

Adet kanamasının aşırı olduğu durumlar en sık sebebi oluşturur. Bu da demir eksikliğine sebep olur. Demir kırmızı kan hücrelerinin yapısına iştirak eder. Dokulara oksijen taşınmasını sağlar. Eksiğin yerine konması (Demir,B12,Folikasit gibi…) ve iyi ve yeterli beslenme ile çözümünü bulabilirsiniz. 

6. Aşırı tüketilen çay ve kahveye dikkat!

Sinirlilik, uykusuzluk, kalp atım hızının artması tansiyon yüksekliği… Aşırı kafein tüketimi yorgunluğa sebep olur. Kafein içeren içecek, ilaç kahve ve çayın aşırı tüketiminden kaçının!

7. Yeteri kadar su içmiyor olabilir misiniz?

Günde en az iki litre su içmek gerekiyor.

8. Vardiyalı bir işte mi çalışıyorsunuz? 

Çözümü uyuduğunuz alanı sessiz, loş tutarak bulabilirsiniz, kaliteli uykuya özen gösterin. 

9. Herhangi bir besine karşı alerjiniz var mı?

Alerji yapan besinlerin tespitinin yorgunluğa derman olacağını biliyor muydunuz?

10.   Kalbe dikkat! 

Özellikle egzersiz ve aktiviteye dayalı durumlar sonucunda yorgunsunuz. Giderek kolay yapılan işlerin yapılmasında zorluk çekme söz olacaktır. Vakit geçirmeden doktorunuza gitmelisiniz. 

11. Şeker Hastalığı

Yüksek kan şekeri, hücreye girip metabolize edilemediğinden enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Yeterince besin tüketilmesine rağmen enerjisiz kalan vücutta yorgunluk baş gösterir. Uygulanacak ilaç tedavisi, diyet ve egzersiz hastalığı kontrol altına alacaktır.

12. İnsülin direnciniz mi var?

Gün içinde acıkma atakları, tatlı çekme, yemek sonrası uyku gelmesi, halsizlik, yorgunluk sık bulgularındandır.

13. Hipotiroid yorgunluk yapabilir

Metabolizma yavaşlar kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder, kilo alır, vücutta doku aralıklarında ödem olur. Dışarıdan verilecek tiroid hormonuyla yeniden vücut dengesinin düzelebileceğini biliyor muydunuz?

14. Yorgunluğunuz idrar yollarındaki bir enfeksiyondan kaynaklanabilir

İdrarda yanma hissi acil işeme hissi olmaksızın yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkar. İdrar tetkik ve antibiyoterapi ile 1 haftada sorun çözülür.

15. Alkole dikkat! 

Çok fazla alkol tüketiminin uykuya geçişi ve derin uykuya mani olduğu için yorgunluğa sebebiyet verdiğini biliyor muydunuz? Son yıllarda popüler olan D vitamini eksikliği halsizlik ve yorgunluk duygusunun sorumlularındandır.

16. Menopoz da yorgunluk yapar

Gece terlemeleri, sıcak basması meydana gelen hormon dengesizliği sonucu yorgunluk ve halsizlik olur.

17.   Kanser önemli bir yorgunluk nedeni

Hastalığın kendi kemoterapi, radyoterapi halsizlik, yorgunluk yapar.

18. Antidepresanlar, alerji  ilaçları, hipertansiyon ilaçları, kaygı giderici ilaçlar, tedavide yorgunluk rastlanabilir durumlardır.

19. Günlük yaşamın vazgeçilmezi: Kronik Stres

Aşırı gerilime bağlı halsizlik ve yorgunluk söz konusudur.

20.   Yorgunluğa geçici çözüm çikolata mı?

İştah ve uykuyu düzenler Beyinden salgılanır, yediğimiz karbonhidratlar insulinle eş zamanlı geçici seratonin salgılatırlar. Seratonin azlığı kişiyi tatlıya yönlendirir. Çikolatadaki triptofon beyinde seratonine dönerek kişiye mutluluk duygusu verir.

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