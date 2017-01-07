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07 Ocak 2017 Cumartesi 15:22

Yola Yakın Oturanda Alzheimer Riski Fazla

Yola Yakın Oturanda Alzheimer Riski Fazla
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Yola Yakın Oturanda Alzheimer Riski Fazla
İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre, karayollarına yakın oturanlarda Alzheimer hastalığı riski artıyor.

Araştırma, Kanada’da Ontario Kamu Sağlığı kurumunun 2001 ile 2012 yılları arasında yaklaşık 6 milyon yetişkini takip ederek topladığı verilere dayanıyor. Bu verilere göre, işlek karayollarına 50 metreden daha az mesafede oturanlarda, demans hastalıklarına yüzde 7 daha fazla rastlanıyor. Yola 50 ile 100 metre uzaklıkta oturanlarda bunama hastalıkları riski yüzde 4 artıyor. Araçlardan salınan nitrojen dioksit ve diğer partiküllere uzun süreli maruz kalmanın, demans riskini artırabileceği üzerinde duruluyor.


 
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