Yola Yakın Oturanda Alzheimer Riski Fazla



Araştırma, Kanada’da Ontario Kamu Sağlığı kurumunun 2001 ile 2012 yılları arasında yaklaşık 6 milyon yetişkini takip ederek topladığı verilere dayanıyor. Bu verilere göre, işlek karayollarına 50 metreden daha az mesafede oturanlarda, demans hastalıklarına yüzde 7 daha fazla rastlanıyor. Yola 50 ile 100 metre uzaklıkta oturanlarda bunama hastalıkları riski yüzde 4 artıyor. Araçlardan salınan nitrojen dioksit ve diğer partiküllere uzun süreli maruz kalmanın, demans riskini artırabileceği üzerinde duruluyor.