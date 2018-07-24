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Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi

Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi

24 Temmuz 2018 Salı 08:59
Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin ( FDA) onayını aldığı bildirildi.

Plazmodyum vivaks parazitinin neden olduğu, sıtmanın yineleyen türü için geliştirilen ve bilim adamları tarafından "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirilen ilacın ABD'de kullanımına izin verildi.

İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı belirtildi.

Tekrarlayan sıtma için halihazırda kullanılan ilacının, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekiyor. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığına dikkati çekiyor.

İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

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