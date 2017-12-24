Yeni Bir Hastalığımız Oldu: Bilgisayara Bakma Sendromu

Teknolojinin hayatımıza gittikçe daha çok nüfus etmesiyle yeni sağlık sorunları ortaya çıktı ve hatta onları tanımlamaya başladık bile. Bunlardan biri de sürekli bilgisayar başında uzun vakit geçirenlerde görülüyor: Bilgisayara bakma sendromu. Bu hastalık nedir, hangi sorunları tetikler, önlemenin bir yolu var mı?

Uzun süreli olarak bilgisayar, cep telefonu, televizyon… gibi aletlerin ekranına bakmanın çocuklar ve yetişkinlerde, fiziksel ve ruhsal farklı farklı sağlık sorunlarına sebebiyet vereceği sık sık dile getiriliyor. Peki bu alışkanlık gözlerimize nasıl zarar veriyor?

GÖZLERDE YARATTIĞI 6 BELİRTİ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar Kuruca, ekran ışığına maruz kalanlar için göz sağlığını korumaya yönelik bilgiler verdi ve 20-20 kuralını anlattı.

“Bilgisayara bakma sendromu” hakkında bilgi veren Kuruca, “Gözlerde ağrı, yorgunluk, rahatsızlık, kızarıklık, bulanık görme, çift görme gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık 21. yüzyılın en yaygın meslek hastalıklarındandır. Bu hastalıktan korunmak ve göz sağlığımızı korumak için yapılması gerekenler vardır” dedi.

20-20 KURALI NEDİR?

Hastalıktan korunmak için yapılacaklardan bahseden Opr. Dr. Serdar Kuruca, “Ofislerimize bilgisayarlar yerine daktiloların, evrak dolaplarının olduğu yıllarda yaptığımız işe sürekli ara verirdik, bu da gözlerimize dinlenme fırsatı verirdi. Artık ofislerimizde tüm mesai boyunca ekran başından herşeyi hallediyoruz. Sürekli ekrana bakma sonucu dakikada 15-20 olan göz kırpma refleksimiz 5-6'lara düşüyor. Daha az göz kırpma gözlerimizde kuruma, ağrı yorgunluk, kızarıklık hatta baş boyun ağrılarına yol açıyor. Kendi kendimize alacağımız basit önlemlerle bu sıkıntıları azaltabiliriz. ‘20-20' kuralı. Bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözlerimizi kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlendirelim. Bilgisayar ekranı göz seviyemizden daha aşağıya alalım. Böylece göz kapağı aralığımız azalır ve gözyaşı kaybımız düşer. Çalıştığımız ortam iyice havalandıralım. Belirli aralıklarla bilgisayardan başından kalkalım” diye konuştu.