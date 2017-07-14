Yazın Formda Kalmanın 8 Yolu



Yaz aylarında saklanamayan kiloları çabuk vermek için birçok kişi şok diyetlerden medet umuyor. Ancak bu şekilde verilen kiloların daha hızlı geri alındığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, şok diyetler yerine, kişiye en uygun beslenme programı için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, sağlıklı kilo vermeye yardımcı olacak önerilerde bulunuyor.Vücudumuzun olmazsa olmazı su, metabolik fonksiyonlarımızın düzenli çalışması için hayati önem taşıyor. Ayrıca, metabolizmanın çalışma hızını arttırarak kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Her ne kadar, günlük su tüketimi kişiye göre farklılık gösterse de ortalama olarak kg. ağırlığı başına 30 ml. kadar su tüketmeniz gerekiyor. En sık yapılan hatalardan biri de su ihtiyacını çay, kahve, meşrubatlarla gidermeye çalışmak oluyor. Su ihtiyacını karşılamayan bu içecekler yerine limon, taze nane yaprağı, tarçın veya taze meyveler ekleyerek suyu renklendirip lezzetlendirebilirsiniz.Yeterli ve dengeli beslenmek, metabolizmayı canlı tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için öğün atlamamanız gerekiyor. Ayrıca, ara öğünlerle desteklenmeyen bir beslenme programı sonrasında metabolizma hızı düşüyor ve aşırı acıkmaya bağlı bir sonraki öğünde fazla besin tüketiliyor. Sonuçta kilo vermek güçleşiyor. Kas dokusunu da koruyarak bir sonraki öğüne kadar tok kalmanıza yardımcı olacak ara öğünlerde hazır ve paketlenmiş kalorili ürünler yerine taze mevsim meyveleri ve kuruyemişleri tüketebilirsiniz. Pratik olarak hazırlayabileceğiniz, 1 porsiyon meyve + 2 adet ceviz, 1 bardak süt ile hazırlanmış kahve, 1 fincan Türk kahvesi + 2 kuru kayısı + 5 bademden oluşan sağlıklı ara öğünleri tercih edebilirsiniz.Diyet yapanların en büyük şikayeti açlığa karşı dirençli duramamak olduğu için çare kısa zamanda hızlı kilo verdiren şok diyetlerde aranıyor. Öncelikle de temel enerji kaynağı olan karbonhidratlardan uzak duruluyor. Ancak, gün içinde yeterli miktarda karbonhidrat alınmadığında, beyin için gerekli enerji kaslar tarafından karşılandığı için zamanla kas kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle diyet yaparken de öğünlerinizde doğru karbonhidratlara yer vermeniz önem taşıyor. Kan şekerini hızlı yükselten basit şekerler yerine lif içeriği yüksek, sağlık açısından daha faydalı olan kompleks karbonhidratları seçmelisiniz. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç yerine bulgur, kinoa veya karabuğday yararlı tercihler arasında yer alıyor.Fiziksel olarak aktif olmak sağlıklı bir yaşama adım atmanın ilk basamağını oluşturduğu için, günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak hem genel sağlık, hem de formda kalmak için önem taşıyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve hedeflediğiniz kiloya ulaşmak için yüzde 30 fiziksel aktivite, yüzde 70 diyet uygulamanız gerekiyor. “Spor yapmaya zamanım yok” diyorsanız; arabanızı gitmek istediğiniz yerin uzağına park edip yürüyeceğiniz mesafeyi artırabilir, otobüsten 1-2 durak önce inebilir, asansör yerine merdivenleri tercih edebilirsiniz. Tüm bunlar gün içinde daha hareketli olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, egzersiz yapmadan 20-30 dakika önce tüketeceğiniz 1 fincan kahve hem enerjinizi artıracak, hem de yağ yakımını destekleyecektir.Gün boyu daha enerjik kalabilmek ve konsantrasyon problemi yaşamamak için mutlaka kahvaltı yapın. Araştırmalar kahvaltı edenlerin, etmeyenlere göre gün içerisinde daha az kalori aldıklarını, bu sayede kilo kontrolünü daha iyi sağladıklarını gösteriyor.Sağlıklı beslenme programı uygularken doğru besinleri seçmeniz ve bunun için de doğru bir market alışverişi yapmanız gerekiyor. Aç olarak yapılan market alışverişlerinde kan şekeriniz düşebilir, canınız normalde almayacağınız şekerli ve kalorili ürünleri çekebilir. Bunun önünü geçmek için market alışverişine tok karınla çıkmaya çalışın. Ayrıca alışveriş listesi yapmadan markete gitmeyin. Bu sayede, mevsiminde olan meyve ve sebzelere ağırlık vererek abur cubur reyonlarına uğramadan ihtiyaçlarınızı tamamlayıp mutlu bir şekilde evinize dönebilirsiniz.Balık, içerdiği A, D, K ve B grubu vitaminler ve iyot, magnezyum, fosfor ve çinko mineralleri ile en önemli besin kaynaklarından birini oluşturuyor. Araştırmalar, balık tüketimi ile kilo kontrolü arasında da pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Son yapılan çalışmalara göre, haftada 2-3 gün balık tüketmek obezite, diyabet, tansiyon ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlamasının yanında, Omega-3 içeriği sayesinde zayıflamaya da yardımcı oluyor. Uzun süre tok kalmanıza destek olacak balık, kırmızı ete göre daha düşük kaloriye sahip. Ancak kilo vermeye çalıştığınız sürede tüketeceğiniz balığın yağsız olmasına özen göstermeli ve yağda kızartma yöntemini tercih etmemelisiniz.Yoğun iş temposu, sürekli bir yerlere yetişme çabası ile hızlı yemek yeme kilo almanızın sebebi olabilir. Çünkü lokmalar yeterince çiğnenmediğinde doygunluk hissedilmiyor ve kilo problemleri de hemen arkasından geliyor. Bu nedenle öğünlerinizi mümkün olduğunca yavaş yiyebilmek adına zaman yaratın. Doygunluk hissi için 20 dakikaya ihtiyacınız olduğunu bilin ve bu zamanı iyi değerlendirin. Televizyon veya bilgisayar karşısında yeme hızı kontrol edilemeyeceği için ekran başında yemek yememeye özen gösterin. Ayrıca, yemekler hızlı tüketildiği takdirde hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunları ortaya çıkabileceğinden lokmanızı kaç kere çiğnediğinizi hesaplayıp bunu 2 katına çıkarmaya çalışın.