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Yazın aşırı makyaj yapanlara kritik uyarılar

Dermatoloji ve Kozmetoloji Bölümü Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, yaz aylarında kozmetik ürün kullanımının kuralları ve cilt sağlığı için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Yazın aşırı makyaj yapanlara kritik uyarılar

Dermatoloji ve Kozmetoloji Bölümü Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, yaz aylarında kozmetik ürün kullanımının kuralları ve cilt sağlığı için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
Yazın aşırı makyaj yapanlara kritik uyarılar

Ilık suyla sık duş almalı 

Vücut için doğal bir süreç olan terleme, aşırı sıcaklarda insanların iş ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirten Karaoğlu, “Özellikle kadınlarda, vücudun kıvrımlı bölgelerinde pişik, isilik ve mantar enfeksiyonları sıklıkla görülür. Sıcak havalarda ılık suyla sık duş almak, duştan sonra uygun nemlendiriciler kullanmak, açık renkli ve pamuklu- keten kumaşlardan oluşan giysileri tercih etmek, cildin ısı ve nem dengesini koruma açısından çok önemlidir. Duşun sıklığının artması ile kullanılan şampuan miktarı da fazlalaşmaktadır. Deride kuruluğa yol açabilecek bu durumu önlemek için duş sonrası nemlendirici kullanıma özen gösterilmelidir. Derideki kuruluk, kaşıntı ve sıyrıklar terlemenin de etkisi ile deri enfeksiyonlarına neden olabilir” diye konuştu. 

Diyabet hastaları enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalı 

Özellikle diyabet hastalarının yaz aylarında cilt sağlıklarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Karaoğlu, “Yazın deniz ve havuza girerek serinlemek isteyenler, zamanlarının büyük bir bölümünü şemsiye altında geçirmelidir. Islak zemine çıplak ayakla basılmamalı, bir başkasının terlik ve mayo gibi özel eşyası kullanılmamalıdır. Ortak eşya ve elbiseler mantar enfeksiyonlarının bulaşmasına yol açar. Özellikle diyabet hastalarının cilt ile ilgili uyarılara çok daha fazla dikkat etmesi önemlidir. Herhangi bir enfeksiyona bağlı yara oluşumu, şeker hastalarında daha zor ve uzun süreli bir iyileşme dönemine yol açmaktadır” dedi. 

Yüz bölgesi güneş ve makyajın zararlı etkilerinden korunmalı 

Yaz sıcakları nedeniyle ortaya çıkan terleme, aşırı makyajın da kadınlar için önemli bir problem oluşturduğunu kaydeden Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kadınlar, foto duyarlılık yapabilecek makyaj malzemelerinden uzak durmalı ve sıcak havalarda mümkün olduğunca hafif bir makyaj yapılmalıdır. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan yüz bölgesinde, yanıklara bağlı olarak lekelenmeler de oluşabilir. güneşten etkilenen alanlarda ortaya çıkan bu durum 'melasma' olarak adlandırılmaktadır ve tedavisi uzun bir süreç gerektirir. Yüz bölgesinde akne ya da roza sea gibi önemli cilt hastalıkları bulunan kişilerin de güneşe çıkarken yüksek faktörlü koruyucu kullanmaları önemlidir. Çünkü var olan hastalıklar alevlenebilir.” 

Cilt sağlığı için bol ve pamuklu giysiler tercih edilmeli 

Karaoğlu, son olarak yaz aylarında tercih edilmesi gereken kıyafetlere dair şu bilgileri verdi: 

“Yaz aylarında güneş hassasiyetinin artmasına bağlı olarak giyim tarzı da sıcak havalara göre belirlenmelidir. Teri emen pamuklu ve açık renk kumaşlardan yapılan, vücudu sarmayan ve bol kesimli kıyafetler tercih edilmelidir. Sıkı kemer, dar giysiler ve iç çamaşırları kullanılmamalı, özellikle gebeliğini yaz döneminde geçiren anne adayları bu giyim kurallarına özen göstermelidir. Vücuda rahatsızlık veren dar giysiler; karında gaz problemleri, zaman zaman nefes yetersizliği ve bacaklarda ödeme yol açabilir.” 

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