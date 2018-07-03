banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96773
ALTIN
184.263
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.0647
EURO
5.3613
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, yaz aylarında kullanımı artan klima, tatil bavullarının ağırlığı, düğünlerde giyilen yüksek topuklu ayakkabı, bahçe ve balkon düzenlemelerinde yapılan duruş yanlışlıklarının bel fıtığına davetiye çıkardığını söyledi.

Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, yaz aylarında kullanımı artan klima, tatil bavullarının ağırlığı, düğünlerde giyilen yüksek topuklu ayakkabı, bahçe ve balkon düzenlemelerinde yapılan duruş yanlışlıklarının bel fıtığına davetiye çıkardığını söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 08:54
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin

Vücudun pek çok bölgesinde olduğu gibi omurgada da yıllar içerisinde yıpranmalar ve değişiklikler olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, bunun ise egzersiz yapılmaması, kilo kontrolünün sağlanamaması ve ev-iş şartlarında omurga sağlığına ters hareketlerde bulunulmasından kaynaklandığını ifade etti. Yaz mevsiminin gelişi ile birlikte soğuk klima kullanımının arttığı, tatil, gezi ve seyahat planlarının yapıldığı, bahçe ve balkon hobi işlerinin çoğaldığına dikkat çeken Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Bel hareketlerindeki dikkatsizlik de bunlara eklenince bel ağrısı ve bel fıtığında artma kaçınılmaz olmaktadır. Problemsiz ve keyifli bir yaz sezonu geçirebilmek için çok dikkatli olunması gerekiyor. Uzun kış aylarında hareketsiz bir süreç geçirildiyse, hızlı kilo verebilmek için bedeni ani ve yüksek tempolu egzersiz hareketlerden korumak gerekir. Bu sebeple yaz aylarında kısa süreyle başlayıp yavaş yavaş arttırılan tempoyla devam eden yürüyüşler ve yüzme sporu yapmak idealdir. Klimalı ortamlarda akımın doğrudan omurganıza gelmesini önlemek gerekir. Tatil veya başka sebeplerden dolayı çıkılan seyahatlerde bel bölgesine fazla yük binmemesi için dört tekerlekli, sürüklenebilir ve uygun kiloda valiz kullanılmasına dikkat edilmeli. Yolculuk esnasında bel desteğini sağlamak ve sık sık mola verip kısa yürüyüşler yapılmalıdır” diye konuştu.

Güneşlenme esnasında uzun süre bel ve boynu zorlayacak eğik ve yüzükoyun uzanmalardan da kaçılması gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “En önemlisi tatil sonrası kilo almamaya özen gösterilmelidir. Bahçe ve balkonda yapılacak işleri bir seferde değil günlere yayarak ve doğru duruş pozisyonlarında yapmalıdır. Düğünlerde ise uzun süre çok yüksek topuklu ayakkabılarla ayakta kalınmamasına dikkat edilmelidir. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde bel ağrısı ve bel fıtığı ile karşı karşıya kalınabilir. Ya da olan bel fıtığı artabilir” dedi.

Uyguladığı manuel (elle) tedavi ile 2 ile 8 seans arasında bel fıtığı hastalarının yüzde 98’inin iyileştiğini belirten Şahabettinoğlu, “Sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekir ki, bunlar ayaklarda ilerleyen güç kaybı, idrar-büyük abdest kaçırma şikayeti olanlar veya ameliyatsız tedavilere cevap vermeyip şikayetleri ilerleyen hastalardır. Genel olarak bel fıtığı tedavisi hangi yolla yapılırsa yapılsın, sonrasında hastalığın tekrarını önlemek için bel ve karın egzersizleri ile günlük yaşam önerileri konusunda hastalar mutlaka eğitilmelidir’’ diye uyardı. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Dikkat! Ağzı açık uyuyorsa...
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
Hastalık hastası olma durumuna dikkat
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı
İstenmeyen kilolardan kurtulmanın 12 altın kuralı
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri
Göz kapak problemlerine dikkat
Göz kapak problemlerine dikkat
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!
Uzun süreli ayak ağrıları çekenler dikkat!
Her gün 300 kişi bu sebepten ölüyor!
Her gün 300 kişi bu sebepten ölüyor!
40 yaşından sonra bunu muhakkak yaptırın!
40 yaşından sonra bunu muhakkak yaptırın!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim