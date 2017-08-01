Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 16:00

Yaz İshalleri Çocuklarda Tehlikeli Olabilir!

Yaz İshalleri Çocuklarda Tehlikeli Olabilir!

Yaz İshalleri Çocuklarda Tehlikeli Olabilir!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Uzmanlar, yaz aylarıyla beraber çocuklarda görülen ishal vakalarının arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Özel Deva Hastanesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Gök, yaz aylarında görülen ishallerin özellikle 2 yaştan küçük çocuklar için önemli bir sorun haline gelebildiğini belirterek, ishale kusmanın da eşlik ettiği durumlarda ise bir an önce doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ
Havuz ve deniz suyunun yutulması, gıdaların kirli suyla yıkanması ya da sıcakta bekleyip bozulan gıdalar yaz ishallerine zemin hazırlıyor. Özellikle küçük çocuklarda görülen yaz ishalleri doğru tedavi yapılmadığında ölüme bile neden olabiliyor.

SIVI KAYBI OLUP OLMADIĞI TAKİP EDİLMELİ
Dr. Alper Gök, “Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde 6-7’den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3’den fazla sulu dışkılama, ishal olarak kabul edilmektedir.

Sık tuvalete gitme durumunda, dışkılama sulu değilse bu tablo genellikle ishal değildir. Çocuklarda ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ateşi olmayan, kusmayan, ishalli çocuklar evde tedavi edilebilir. Önemli olan çocukta sıvı kaybı olup olmadığının takip edilmesidir" dedi.

NE KADAR İDRAR YAPTIĞINA BAKILMALI
Sıvı kaybını anlayabilmek için ne yapılması gerektiğini söyleyen Alper Gök, "Çocuğun ne kadar idrar yaptığına ve idrarında bir azalma olup olmadığına bakılmalıdır. Kimi zaman yaz ishaline kusma da eşlik edebilmektedir. İshale kusma da eşlik ediyorsa çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudunda hızlı bir sıvı kaybı olabilir. Bu duruma mutlaka dikkat edilmesi gerekir“ şeklinde konuştu.

KOLAYCA DİĞER İNSANA GEÇEBİLİR
Çocuklar ve yetişkinlerin tuvalete gittikten hemen sonra ellerini doğru bir şekilde yıkaması gerektiğini belirten Alper Gök, “İshal mikrobu, insandan insana özellikle de bir çocuktan diğerine kolaylıkla bulaşabilir. Genellikle, tuvalet temizliğini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar arasında hızla yayılabilir.


İshal olan çocuk emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü almalıdır. Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir.

Eğer çocuk 6 aydan büyük ise ishal durumlarında ev yoğurdu, patates püresi, pirinç lapası ve muz püresi verilebilir. İshal döneminde çocuklara yağlı ve şekerli besinler verilmemelidir. Çocuklarda yaşanan ishal durumlarında doktor onayı olmadan kesinlikle antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır“ dedi.

İSHALDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
-Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli
-Anne sütü almayan bebeklere mama biberonla değil kaşıkla verilmeli
-Bütün yiyecekler hemen yedirilmeli
-bayat-bekletilmiş yemek verilmemeli
-Sebze ve meyveler yenmeden önce temiz su ile iyice yıkanmalı


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Et Yemezsek Ölür Müyüz? Et Yemezsek Ölür Müyüz?
Uzmanlar Bu Yiyecekler Hakkında Uyardı! Uzmanlar Bu Yiyecekler Hakkında Uyardı!
Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı? Kötü Kokudan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?
Güneş Çarpmasına Dikkat! Güneş Çarpmasına Dikkat!
Her Yıl 20 Milyon Kişi Bu Hastalığa Yakalanıyor Her Yıl 20 Milyon Kişi Bu Hastalığa Yakalanıyor
Havuza Girenler Dikkat Havuza Girenler Dikkat
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Et Yemezsek Ölür Müyüz?
Et Yemezsek Ölür Müyüz?

Haberi Oku