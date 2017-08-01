Yaz İshalleri Çocuklarda Tehlikeli Olabilir!

Özel Deva Hastanesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Gök, yaz aylarında görülen ishallerin özellikle 2 yaştan küçük çocuklar için önemli bir sorun haline gelebildiğini belirterek, ishale kusmanın da eşlik ettiği durumlarda ise bir an önce doktora başvurulması gerektiğini söyledi.Havuz ve deniz suyunun yutulması, gıdaların kirli suyla yıkanması ya da sıcakta bekleyip bozulan gıdalar yaz ishallerine zemin hazırlıyor. Özellikle küçük çocuklarda görülen yaz ishalleri doğru tedavi yapılmadığında ölüme bile neden olabiliyor.Dr. Alper Gök, “Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde 6-7’den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3’den fazla sulu dışkılama, ishal olarak kabul edilmektedir.Sık tuvalete gitme durumunda, dışkılama sulu değilse bu tablo genellikle ishal değildir. Çocuklarda ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ateşi olmayan, kusmayan, ishalli çocuklar evde tedavi edilebilir. Önemli olan çocukta sıvı kaybı olup olmadığının takip edilmesidir" dedi.Sıvı kaybını anlayabilmek için ne yapılması gerektiğini söyleyen Alper Gök, "Çocuğun ne kadar idrar yaptığına ve idrarında bir azalma olup olmadığına bakılmalıdır. Kimi zaman yaz ishaline kusma da eşlik edebilmektedir. İshale kusma da eşlik ediyorsa çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudunda hızlı bir sıvı kaybı olabilir. Bu duruma mutlaka dikkat edilmesi gerekir“ şeklinde konuştu.Çocuklar ve yetişkinlerin tuvalete gittikten hemen sonra ellerini doğru bir şekilde yıkaması gerektiğini belirten Alper Gök, “İshal mikrobu, insandan insana özellikle de bir çocuktan diğerine kolaylıkla bulaşabilir. Genellikle, tuvalet temizliğini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklar arasında hızla yayılabilir.İshal olan çocuk emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü almalıdır. Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir.Eğer çocuk 6 aydan büyük ise ishal durumlarında ev yoğurdu, patates püresi, pirinç lapası ve muz püresi verilebilir. İshal döneminde çocuklara yağlı ve şekerli besinler verilmemelidir. Çocuklarda yaşanan ishal durumlarında doktor onayı olmadan kesinlikle antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır“ dedi.-Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli-Anne sütü almayan bebeklere mama biberonla değil kaşıkla verilmeli-Bütün yiyecekler hemen yedirilmeli-bayat-bekletilmiş yemek verilmemeli-Sebze ve meyveler yenmeden önce temiz su ile iyice yıkanmalı