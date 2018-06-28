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Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri

Yaz sıcaklarında beslenmeye ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Zira sıcaklıklarla birlikte vücuttan su atımı da artacağı için günlük 2,5-3 litre su içmek ve kızartma, kavurma gibi yağlı besinleri tüketmemek çok önemli.

Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri

Yaz sıcaklarında beslenmeye ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Zira sıcaklıklarla birlikte vücuttan su atımı da artacağı için günlük 2,5-3 litre su içmek ve kızartma, kavurma gibi yağlı besinleri tüketmemek çok önemli.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:41
Yaz beslenmesinde 7 kritik öneri

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmeyi ihmal etmemek, meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Günlük beslenmenizde dört yapraklı yonca modelini uygulayın” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili dört yapraklı yonca modelini anlattı, yaz beslenmesinde uymanız gereken 7 kritik öneride bulundu.

Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri tüketin

Vücut direncinizi artırmak için mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketin. Günde 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmeli. 

Yağlı besinler ve kızartmadan kaçının

Kızartma ve kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılmış yiyecekler tüketin.

Meyvede aşırıya kaçmayın

Meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Çünkü meyvenin içeriğindeki şeker miktarı hızlı kilo artışını beraberinde getirebiliyor. Tatlı tüketiminde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih. Ancak aşırıya kaçmayın. 

Suyu ihmal etmeyin

Yaz aylarında beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli konu su tüketimi. Sıcaklıklarla birlikte vücuttan su atımı da artacağı için kilo başına 30 ml su tüketmeyi ihmal etmeyin. Günlük su tüketimini 2,5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önemli. Ayrıca egzersiz yaptığınızda da daha fazla su tüketmeye özen gösterin.

Gazlı içeceklerden kaçının

Sıvı ihtiyacının karşılanması ve serinlemek için suyun dışında süt, ayran, maden suyu, şekersiz limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri de tercih edebilirsiniz. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve tüketiminden kaçının.

Dört yapraklı yonca modelini uygulayın

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Günlük beslenmenizde 4 yapraklı yonca modelini uygulayın. Bu yeterli ve dengeli beslenmenize yardımcı olacaktır. 4 yapraklı yoncanızı 4 ana besin grubundan oluşturun. Her yaprak 1 besin grubunu oluşturmaktadır. Bu gruplar; süt ve ürünleri grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık), et-kuru baklagiller-yumurta-peynir, ekmek-tahıl grubu (ekmek, makarna, pilav, çorba…) ve meyve-sebze grubudur” diyor.

İyice çiğneyerek yiyin

Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra hissedilmeye başlanıyor. Bu nedenle yavaş yavaş yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verin.

Yaz ayları için örnek menü

SABAH:

Açık çay veya rezene veya ıhlamur

Az yağlı az tuzlu peynir

Yumurta

Tam buğday ekmeği

Zeytin (tuzu az)

Bol yeşillik, domates, salatalık

ARA: 1 porsiyon meyve (kiraz, erik, karpuz vb)

ÖĞLE:

Az yağlı et, tavuk ya da balık (Izgara, haşlanmış veya fırında tercih edilmeli) Et, tavuk ya da balık yemek istemeyenler kurubaklagil yemeği tüketebilir.

Tam buğday ekmeği veya bulgur pilavı

Kaymaksız yoğurt veya ayran ya da cacık

Bol salata

ARA: 1 porsiyon meyve veya yarım bardak taze sıkılmış meyve suyu veya 2 top dondurma

AKŞAM:

Zeytinyağlı sebze yemeği

Tam buğday ekmeği

Kaymaksız yoğurt veya ayran

Bol salata

GECE YATMADAN 2 SAAT ÖNCE: Süt veya kefir

Açık büfede bunlara dikkat!

Özellikle tatillerde açık büfe yemek sunan yerlerde fazla miktarda besin tüketmemeye özen gösterin. Farklı yemekler alsanız da toplamının 1 porsiyonu aşmamasına dikkat edin. Özellikle tabağınızın dolu görünmesi için salata ve sebze çeşitlerine daha fazla yer verin. Kızartma, kavurma ve hamurlu yemeklerden uzak durmaya çalışın. Fırında, ızgara yöntemiyle pişirilmiş yemeklere ağırlık verin. Bununla birlikte mayonez, krema, yağlı sos eklenmiş yiyecekleri tercih etmeyin veya miktarını çok sınırlı tutmaya çalışın.

Gıda zehirlenmelerinden korunmak için!

Gıda zehirlenmelerinden korunmak için hijyene önem verin. Yaz aylarında artan besin zehirlenmeleri çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın ağır seyrettiği durumlar da olabiliyor. Özellikle dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmeyin. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletmeyin. Besinlerin satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi, saklanması aşamalarında hijyene dikkat edin.

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