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Yaz aylarında burun kanamasına dikkat!

Dr. Murat Nabi Bulut, yoğun ve nefes almayı engelleyen kanamalarda KBB polikliniklerine başvurulması gerektiğini söyledi. Dr. Bulut, iklim koşulları ile ilişkilendirilen burun kanamalarına ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı

Yaz aylarında burun kanamasına dikkat!

Dr. Murat Nabi Bulut, yoğun ve nefes almayı engelleyen kanamalarda KBB polikliniklerine başvurulması gerektiğini söyledi. Dr. Bulut, iklim koşulları ile ilişkilendirilen burun kanamalarına ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı

06 Haziran 2018 Çarşamba 23:07
Yaz aylarında burun kanamasına dikkat!

Yaz aylarında havaların ısınması ile burun kanamalarının arttığını belirten Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Murat Nabi Bulut, yoğun ve nefes almayı engelleyen kanamalarda KBB polikliniklerine başvurulması gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Murat Nabi Bulut, iklim koşulları ile ilişkilendirilen burun kanamalarına ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İNATÇI BURUN KANAMALARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Burun kanamasının nasıl meydana geldiğini anlatan Bulut, "Genellikle yaz aylarında havanın ısınması ve klimaların oluşturduğu kuru hava nedeniyle burun içinin kuruyup mukozanın çatlamasıyla burun kanalındaki kanamalar artmaktadır. Aşırı sıcaklar, burun karıncalanmaları, çarpma veya yüzme sonrası oluşan basınç, kan sulandırıcı ilaçlar, ani yükselen tansiyon, önemli burun kanamaları sebeplerindendir. Burun kanaması olduğunda öncelikle, panik yapılmaması gerekmektedir.

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Panik, tansiyon ve adrenalinin artırması nedeniyle kanamayı çoğaltmaktadır. Kanama başladığında soğuk su ile burun temizliği ve burna buz uygulanması ile burun kılcal dokusunun sıkılması gibi evde yapılabilecek işlemler, basit burun kanamasını durdurmaktadır. Çocuk ve gençlerdeki kanamalarda, burun nemlendirme ile yaşlılarda hipertansiyonun kontrol altına alınması, çoğunlukla yeterli olmaktadır.

İnatçı burun kanamalarında ise koterizasyon (damar yakma) son seçenektir. Ancak, burun yoğun bir şekilde kanıyorsa, kanama nefes almayı engellemeye başladıysa, bilinen bir kan ya da kalp damar hastalığı varsa, kanama travmaya bağlı oluşmuşsa, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarının KBB polikliniklerine başvurmaları son derece önemlidir. KBB uzmanı muayene sonrası kanamanın nedenine yönelik tedavi uygulamaktadır" dedi.

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