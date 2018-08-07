banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94174
ALTIN
206.496
DOLAR
5.2696
STERLİN
6.8906
EURO
6.0926
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Adam öldürmeye teşebbüs!
Son Dakika
Adam öldürmeye teşebbüs
Ölümlü trafik kazası
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE ASFALTLAMA SIRASINDA PATLAMA
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, böceklerin sokması, genellikle ciltte küçük tahrişlere yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar ciddi sağlık problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, böceklerin sokması, genellikle ciltte küçük tahrişlere yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar ciddi sağlık problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 08:39
Yaz aylarında böcek ısırmalarına dikkat

Uzman Dr. Yurdakul, “Böcek sokmaları özellikle yaz ve sonbahar başlarında tarlada çalışan, tatil ve piknik yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Yaz aylarında daha çok sivrisinek ve arı sokmalarıyla karşılaşılsa da açık mekanlarda çok vakit geçirildiği için akrep, kene, örümcek gibi canlıların da sokmalarıyla karşılaşılabiliyor. Böcek sokmasından sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve böcekten böceğe değişiklik gösterir. Genellikle ilk görülen kaşıntı, kızarıklık, şişme, acı ve ağrı gibi semptomlardır. Böcek sokması olan bölgeden uzakta şişme, kızartı, ürtiker, kaşıntı, kolik şeklinde karın ağrısı, kusma, ishal, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, dilde şişme olabilir. Bu bulgular, ciddi alerjik reaksiyon ve anafilaksi bulgularıdır ve birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Nabzın alınamaması ve kan basıncının düşmesi, bilinç bulanıklığı ve kalp durması yaşamı tehdit eden bulgulardır. Bu durumda bir sağlık merkezinde acil müdahale yapılmalıdır” diye konuştu.

“Isırılan bölgeyi bol suyla yıkayın”

Böcek sokmasının ardından yapılacak ilk müdahaleden de söz eden Uzman Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, böcek ısırığı durumunda öncelikle sakin kalarak sizi ne tür bir böceğin ısırdığını bulmaya çalışın. Eğer kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bir uzman tarafından görülene kadar yarayı kaşımayın ve sıkmayın. Yapabileceğiniz en önemli şey, hızlı bir şekilde eğer bulabiliyorsanız bol su ile ısırılan bölgenin yıkanması. Eğer yılan, akrep ya da arı sokması ise yani zehri cilt yolu ile ileten bir canlı tarafından ısırıldıysak buz uygulaması yapmak gerekiyor. Buz uygulamasını da mutlak bir poşetin içerisine, doğrudan cilde temas etmeden uygulama yapmalıyız. Bu şekilde zehrin geçişini bir miktar yavaşlatabiliyoruz. Çünkü sıkma hareketini bıraktığımızda bulunduğu bölgede biriken zehrin daha hızlı vücuda yayıldığı ve hastada şok tablosunu daha da hızlı gösterdiği ortaya konuldu. Bunun yerine buz tatbiki yapıyoruz. Kesinlikle oradaki zehri emip tükürmek gibi uygulamalar yapmıyoruz. Yapabileceğimiz bol suyla yıkamak varsa buz uygulaması yaparak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak" dedi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlardan klima hastalığı uyarısı
Uzmanlardan klima hastalığı uyarısı
Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...
Göbek deliğinizin altına 30 saniye bastırısanız...
Çocukları çok sık yıkamayın
Çocukları çok sık yıkamayın
Yüksek ateş kaç derecedir? Yüksek ateş nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Yüksek ateş kaç derecedir? Yüksek ateş nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!
Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir
Demleyerek tüketildiğinde vücuttaki iltihabı kurutuyor
Demleyerek tüketildiğinde vücuttaki iltihabı kurutuyor
Sıcaklık unutkanlık sebebi mi?
Sıcaklık unutkanlık sebebi mi?
Selfie çekmek zararlı mı?
Selfie çekmek zararlı mı?
Çikolata kisti belirtileri
Çikolata kisti belirtileri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim