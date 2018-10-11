Yatarken limon dilimlerini başucunuza koyun!

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Çay veya salataların içine ilave edilen limonların yanı sıra evinizin bazı köşelerine de limon koymanın faydaları var.

Evet, ilk başta ilginç gibi görünüyor ancak bu bilgi sağlığınız için oldukça değerli. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte bu sorunun cevabıhaberimizin detayında...

Limon kokusu sadece sizi ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir?

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz.

Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir.

Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

ODAKLANMANIZI ARTTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

DAHA İYİ NEFES ALMANIZI SAĞLAR

Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafın dan ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre. Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar

ZİNDE KALMANIZI SAĞLAR

Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

ODADAKİ HAVANIN KALİTESİNİ ARTTIRIR

Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor.

Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.