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Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Alper Ceylan, yanık olduğunda yapılması gereken ilk müdaleleri anlatırken, doğru sanılan yanlış uygulamalar hakkında da bilgiler verdi.

Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Alper Ceylan, yanık olduğunda yapılması gereken ilk müdaleleri anlatırken, doğru sanılan yanlış uygulamalar hakkında da bilgiler verdi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:15
Yanıkta ilk müdahale nasıl olmalı?

Karadeniz Bölgesi’nin tek yanık merkezi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yaklaşık 70 yıldır vakalara müdahale ediliyor. Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Alper Ceylan, yanıkla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Yanığın insan vücudunda büyük travmalara yol açtığını söyleyen Ceylan, her insanın hayatı boyunca mutlaka karşılaştığı yanık vakasına ilk müdahalenin önem taşıdığına işaret etti.

Ceylan, sıvı yanıklarında elbiselerin bir an önce çıkarılması, alev yanıklarında ise yanan ortamdan uzaklaşılıp oksijenli yere çıkılmasının hayat kurtaracağını belirtti.

elektrik-yanigi-shutter

Elektrik yanıklarının çok tehlikeli olduğunu, öncelikle elektrikle temasın engellenmesi gerektiğini anlatan Ceylan, “Yanan hastanın koşarak kurtulmaya çalışması doğal reflekstir ama bu, hastaya çok ciddi sıkıntı verebilir. Öyle bir durumla karşılaşıldığında hemen yere yatıp ıslak bir çarşafla ya da hastanın kendini yerde döndürerek bu durumdan kurtulması, hayatını kurtaracaktır.” diye konuştu.

YANIK OLDUĞUNDA BUNLARI YAPMAYIN!

Ceylan, merkezlerine çocukların genellikle sıcak su, süt ve çorba dökülmesi gibi sıvı kaynaklı yanık nedeniyle getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Erişkin yanıklarında daha çok iş kazaları görülüyor. Kış mevsiminde alev yanıklarıyla daha çok karşılaşıyoruz. Yanıkla karşılaşan hastanın ilk yapması gereken, yanığa sebep olan sıvı ya da katı maddenin hızla uzaklaştırılması. Bunun için en ideal ilk yardım, musluk suyunda 15 dakika kadar ağrı geçene kadar yıkanması. Yanlış olan, yıllarca bizim de karşımıza çıkan diş macunu, yumurta akı, zeytinyağı ve yoğurt gibi halk arasında kullanılan bazı maddeler daha sonraki tedavide işimizi zorlaştırmaktadır. Bunlar hem enfeksiyon olasılığını artırıyor hem de diş macunundaki mentol gibi tahriş edici maddeler nedeniyle yanığın daha da derinleşmesine, hastanede kalış sürecinin uzamasına sebebiyet veriyor. Buz, yanık alanının genişlemesine sebebiyet verdiği için en ideali oda ısısındaki suyla yıkamak.”

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