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Yaban mersininin yeni bir faydası ortaya çıktı

Yaban mersini meyvesinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu (sistit) önemli ölçüde önlediğini belirten Prof. Dr. Alaattin Yıldız, yaban mersinin önemli faydalarından bahsetti.

Yaban mersininin yeni bir faydası ortaya çıktı

Yaban mersini meyvesinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu (sistit) önemli ölçüde önlediğini belirten Prof. Dr. Alaattin Yıldız, yaban mersinin önemli faydalarından bahsetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:35
Yaban mersininin yeni bir faydası ortaya çıktı

Prof. Dr. Alaattin Yıldız, yaban mersinin idrar yolu enfeksiyonunu önlediğini belirtti. Yaban mersinini her gün bir tane almak gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, "İdrar, bakterinin üremesi için çok iyi bir besi yeri, yaban mersini o idrarın PH'sını değiştirerek bakterinin üremesini zorlaştırıyor böylece de koruyucu oluyor. Yaban mersini sıvı olarak da tüketilebilir, tabletleri de var öyle de kullanılabilir. Her gün bir tane kullanmak lazım" diye konuştu.

"Her iki kadından biri idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor’’

İdrar yolu enfeksiyonunun daha çok kadınlarda görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Yıldız, "İdrar yolu enfeksiyonu her zaman aşağıdan yukarıya doğru olur yani önce dış idrar yolu sonra mesane daha sonra da böbreğe doğru ilerler. Kadınlarda dış idrar yolu kısa olduğu için enfeksiyon daha kolay oluşuyor. Her iki kadından biri mutlaka idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Sistit böbrekte doku kaybına neden oluyor

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Sistit'in böbrekte doku kaybına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Sistit, son derece sık olan bir hastalık, insanın yaşam kalitesini bozuyor. Sistit daha da ilerleyip böbreği de etkilerse biz ona böbrek iltihabı diyoruz. O çok daha sıkıntılı çünkü iyi tedavi edilmezse böbrekte doku kaybına neden oluyor. O açıdan idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetersizliği nedenidir" şeklinde konuştu.

Çocuktaki yüksek ateş idrar yolu enfeksiyonundan olabilir

Özellikle gebe kadınların ve çocukların çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "Çocuk derdini iyi anlatamaz, ateş yükselmesi bazen idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olur ama fark edilmez. Fark edilmezse de çocuklukta böbrek gelişme çağında olduğu için o çağda geçirilen enfeksiyon kendi kendine iyileşir ve böbrek dokusunu kaybeder. Özellikle çocuklukta ateşlenmelerde çok dikkatli olmak lazım. Çünkü, gelecekte hastalar bir böbreğim küçük, gelişmemiş şikayetiyle karşımıza geliyor" dedi.

İdrar yolu enfeksiyonundan nasıl korunmalıyız?

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için hijyene çok dikkat etmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Tahareti önden arkaya doğru yapmalıyız, tuvalet muslukları arkadan öne doğru olduğu için ciddi enfeksiyon kaynağı. İdrarı tutmamak gerekiyor, bazen tuvalet beğenmeyip idrarı tutabiliyoruz, bekleyen idrar enfeksiyon için en önemli kaynaktır. İç çamaşırını günlük değiştirmek lazım" diye konuştu.

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