Vücudunuzdaki belirtilerden mesaj var!

Hayatımız boyunca duymak istemeyeceğimiz sözcükler sıralamasında ilk sırayı alabilecek kadar güçlü olan kanser, her ne kadar istemesek de başımıza gelebiliyor. Ancak belki de bu kaçış, kanseri daha tehlikeli hale getiriyor. Erken teşhisi zorlaştırmamız ve bilmekten korkmamız, tedavi yollarını tıkıyor. Tüm bunları bertaraf etmek ise yine bizim elimizde… Bunun için kendimizdeki belirtileri iyi gözlemlemeli ve vakit kaybetmeden uzman bir doktordan yardım almalıyız. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Öztürk, kadınlarda görülen 8 kanser belirtisini anlattı.

Beklenmedik kilo kayıpları

Eğer bir kadın normal şartlarda,olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.

Güçsüzlük ve halsizlik

Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda yapmanız gereken yorgunluk dışında gözlemlediğinizi diğer semptomları doktorunuzla konuşmaktır. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.

Nefes almada zorlanma, hırıltı

Akciğer kanserininilk belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Bu durum başlarda hayatı olumsuz etkilemese de zamanla ilerleyerek hastaların günlük yaşamlarını dahil etkilemeye başlar. Örneğin birçok akciğer kanseri hastası, merdiven çıkarken bile nefesinin tıkandığını, nefes alamadığını ve göğsünün sıkıştığını hisseder. Böyle durumlarda kişi, mutlaka bir doktora görünmelidir. Çünkü kişinin akciğer kanseri olması durumunda erken teşhis hayatını kurtaracaktır.

Şişkinlik

Söz konusu kadınlar olduğunda en önemli sorunların başında gelen şişkinliğe, karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa bu durum, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini sürekli yaşamanız halinde, mutlaka bir doktora görünmenizde fayda vardır.

Adet dönemi dışında görülen kanamalar

Birçok kadın menopoz öncesinde yaşanan adet düzensizliği normal karşılar. Ancak bu tip düzensizlikler ve anormal kanamalarkolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar ve şiddetli ağrılar, kadınlarda en sık görülen rahim kanserinin belirtisi olabilir.

Memede meydana gelen değişiklikler

Her ne kadar bu konu üzerinde yeterli farkındalığa ulaşılmasa da, meme muayenesi her kadının düzenli aralıklarla yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. Özellikle kişinin kendi yapacağı kontroller, bu konuda belirleyici bir rol üstlenmektedir. Yapılan muayeneye göre, meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması ve meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişliğin mutlaka dikkate alınmalıdır. Tüm bu belirtilere ek olarak, memede meydana gelen şekil değişiklikleri ve meme ucunda gelen kanlı akıntı, meme ucunun içeri kayması da dikkate alınmalıdır.

Cilt Değişiklikleri

Cilt kanserinin en önemli belirtileri ciltte meydana gelen ani değişikliklerdir. Bu değişiklikler bazen il bakışta fark edilemese de ciddi bir hastalığın ilk uyarılarıdır. Bu sebeple ciltte görülen renk değişikliklerini mutlaka takip etmek gerekir. Aynı zamanda deride bir anda kanama gibi normal olmayan durumlar ortaya çıkarsa, o da kontrol edilmelidir. Deride daha önce bulunan bir benin büyümesi şekil ve renk değişikliği doktora başvurmayı gerektirir.

Geçmeyen sırt ağrılarına dikkat!

Birçok akciğer ve meme kanseri hastasının ortak şikayeti de sırt ağrılarıdır.Zamanla yaşam kalitesini düşürmeye başlayan sırt ağrılarının sebebi ise, kansere neden olan kitlenin sırta doğru baskı yapmasıdır. Aynı zamanda kanserin omuriliğe ya da kaburgalara doğru yayıldığı durumlarda da bu tip ağrılar sıklıkla görülür.