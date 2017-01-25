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25 Ocak 2017 Çarşamba 17:17

"Virüsler Birbirleriyle Konuşuyor"

'Virüsler Birbirleriyle Konuşuyor'
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"Virüsler Birbirleriyle Konuşuyor"
İsrail’de yapılan araştırma viral hastalıkların tedavisi açısından önemli bir bulgu ortaya koydu; araştırmacılara göre, virüsler arasında bir iletişim ağı var. Bu gelişme; "Virüslerin iletişim şifreleri çözülebilirse viral hastalıkların önüne geçilebilir" şeklinde yorumlandı.

Yeni bir araştırma, bakterileri enfekte eden virüslerin birbirleriyle iletişim kurduğunu ortaya koydu. Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler ve çocukları için “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını, diğer virüslerin de bunları alıp okuyabileceklerini keşfetti.

Gazete Habertürk'ün aktardığına göre, Profesör Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi.

Prof. Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar” diye konuştu.

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırma, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değiştirebilir.


 
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