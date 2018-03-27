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Viagra hayat kurtarabilir

Viagra hapının beklenmedik yan etkisiyle binlerce kişinin hayatını kurtarabileceği kaydedildi.

Viagra hayat kurtarabilir

Viagra hapının beklenmedik yan etkisiyle binlerce kişinin hayatını kurtarabileceği kaydedildi.

27 Mart 2018 Salı 12:53
Viagra hayat kurtarabilir
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Cinsel performansı artırmak için kullanılan Viagra hapının beklenmedik yan etkisiyle binlerce kişinin hayatını kurtarabileceği kaydedildi. ABD'li bilim insanları, günlük az dozdaki Viagra ilacının farelerde kalın bağırsak kanseri riskini azalttığını tespit etti. Cancer Prevention Research bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, halk arasında "mavi hap" ismiyle bilinen ilacın kalın bağırsak kanserine neden olabilen poliplerin oluşumunu yarı yarıya azalttığı belirlendi. İlacın, kalın bağırsak kanserine neden olabilen bağırsak iltihaplarının da önüne geçmeye yardımcı olduğu gözlemlendi.

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