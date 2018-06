Vatandaşlara bayram şekeri uyarısı

İzmirliler şeker, çikolata, kahve, lokum, kuru yemiş ve kolonya gibi ikramlık ürünlerden almak için bütçesine göre farklı çeşitlerin sunulduğu Kemeraltı Çarşısı'nı tercih ediyor. Özellikle gıda malzemeleri satın alırken sağlık açısından kalitenin ön planda tutulması gerektiğini belirten şeker satıcısı Kemal Kutucu, bazı bayramlar talebin daha az, bazen ise çok olduğunu söyleyerek İzmir'de bayram alışverişi yoğunluğunun başladığını söyledi. Bu yıl çikolataya daha fazla talep olduğunu dile getiren Kutucu, "Gıda maddesinin daha sağlıklı olması için kalite ön planda tutulmalı. Herkes bütçesine göre az veya çok da olsa bir miktar bayram şekeri alıyor. Şekerler 16 ile 22 lira arasında değişirken çikolata fiyatları ise 170 liraya kadar çıkıyor" dedi.

"ŞEKERİ ŞEKERCİDEN ALIN"

Son yıllarda şeker piyasasında da merdivenaltı üretim ve korsan satışların başladığını söyleyen Kutucu, manavların dahi şeker piyasasına yöneldiğini belirtti. Kutucu şöyle konuştu:

"Her meslekte bir korsan satıcı bulunur. Bayram yaklaşırken şeker de her türlü esnafın tezgahlarında sunulmaya başladı. Tabii ki bu tercih vatandaşlara kalmış ama şekeri şekerciden alın. Korsan satıcılar ya civar illerden ürün alıyor yada elde kalmış eski malı daha ucuza veriyor. Bayram gelince para kazanmak için şeker satışına başladılar. Ama her ürünü kendi satıcısından almak gerekir. Çünkü şeker şekercide daha kalitelidir."

ALIŞVERİŞİN VAZGEÇİLMEZİ KOLONYA

Tarihi Kemeraltı kolonyacısı Lütfi Efendi'de bayram nedeniyle satışlar hızlandı. Limondan Kordon büyüsüne kadar 42 çeşit kolonya sattıklarını söyleyen Sema Nur, en çok tercih edilen çeşitlerin ise limon, beyaz zambak ve İzmir geceleri olduğunu anlattı. Yarım litresi 10 lira, 1 litresi ise 15 lira olan kolonyadan hiçbir vatandaşın vazgeçemediğini anlatan Sema Nur, İzmir Saat Kulesi şeklindeki şişelerin çok tercih edildiğini belirterek, "Bu şişeler hiçbir yerde bulunmadığı için en çok ilgiyi onlar çekiyor. Müşterilerimiz hem hediyelik alıyor hem de bayramda ziyaretçilerine sunmak için evine alıyor" dedi.