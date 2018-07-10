Varis ülseri nedir? Varis ülserinin nedenleri,belirtileri ve tedavisi

Toplumda her 100.000 kişinin 25 ila 30'unda görülen, kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre daha fazla olan varis ülseri nedir? Tedavi edilebilir bir hastalık olan varis ülserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Varis ülserinin tedavisi nası olur? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

VARİS ÜLSERİ NEDİR?

Varis ülseri, toplardamarda biriken kanın oluşturduğu basınç nedeniyle meydana gelen varis neticesinde damar bölgesindeki cildin yapısal bozukluğa uğrayarak yaralı hale gelmesidir. Varis ülserine; sıklıkla bacağın alt kısımlarında (ayak bileği ve diz arasında) rastlanır. Cilt rengi koyulaşmış, cilt yapısı kalınlaşmıştır. Aynı anda birden fazla yara oluşumu söz konusu olabilmektedir.

Varis ülseri düzenli takip ve tedavi edilmezse iyileşmesi çok güç hatta bazı durumlarda imkansız gelebilir.

Tedavi edilmeyen yaralar çeşitli enfeksiyonların gelişmesine neden olur. Enfeksiyon yumuşak dokulardan kemik dokuya kadar ilerleyebilir. Bu durumda da istenmeyen pek çok komplikasyon ortaya çıkar. Hatta sonucunda hasta ayağını bile kaybedebilir.

Ayrıca oluşan bu yaralar, ciddi ağrılara, hareket kısıtlığına neden olur.

VARİS ÜLSERİ NEDENLERİ

Yüzeysel ven yetmezliği

Safen toplardamarında kapak yetmezliği nedeni ile kan aşağı doğru kaçak akımla bacaklarda göllenir.

Derin damarlardaki tıkanıklıklar

Çoğunlukla geçirilen pıhtı sonucu derin toplardamar tıkanıklığı olduğu için bacaktaki toplardamar kanı yeterince boşalamaz.

Derin damarlardaki kapak yetmezliği

Çoğunlukla geçirilmiş pıhtı derin ven trombozu sonucunda derin toplardamarın kapaklarının bozulması nedeni ile kan bacaklarda göllenir.

Perforan toplardamar yetmezliği

Yüzeysel ve derin toplardamar arasında bağlantıyı sağlayan ve derine doğru akışan müsaade eden perforan damarlarda ters yöne doğru bir akım oluşur. Tüm toplardamarların normal olup, sadece perforan damar yetmezliği durumu nadir olarak görülür.

Kombine yetmezlik

Perforan toplardamar yetmezliği, derin damarlardaki kapak yetmezliği, derin damarlardaki tıkanıklıklar ve yüzeysel ven yetmezliğinin hepsinin ya da bazılarının bir arada bulunduğu durumdur.

VARİS ÜLSERİ BELİRTİLERİ

– Başlangıçta hafif ödem, hafif renk değişikliği gibi başlarken, ilerledikçe kırmızı, mor hatta siyaha dönen renk değişikliği olur.

– Başlangıçta doku yumuşak iken, gittikçe sertleşir, cilt altı dokusu incelir ve sertleşir.

– Egzema tarzı döküntüler ve kızarıklıklar olabilir.

Hassasiyet, acı, ağrı ve şiddetli kaşıntılı olabilir. Bir takım deri hastalıkları ile karışabilir.

– Sonuçta etrafı daha açık renkli olsa da, sert, gergin ve koyu renkli bir doku haline dönüşür.

– Beraberinde damar oluşumları görülebilir ya da görülmeyebilir.

– Doku travmaya yani çarpma, vurma gibi darbelere karşı çok hassastır, çok kolay açılabilir, cilt bütünlüğü bozulabilir.

VARİS ÜLSERİ TEDAVİSİ

Varis ülser tedavisinde yaranın iyileşmesi ve yaranın bir daha tekrarlanmamasının engellenmesi amaçlanır. Birinci amaç yani yaranın iyileşmesi yara bakımı ve varis çorabı ya da sargılarla dıştan baskı ile mümkündür. İkinci amaç olan varis ülserinin tekrarlanmaması için altta yatan problemlerin çözümü ile gerçekleşir. Varis ülseri toplardamar sorunu olmadan meydana gelmeyeceği için, toplardamardaki problemler çözülmeden varis ülseri kalıcı olarak ortadan kaldırmak mümkün değildir. Toplardamardaki soruna göre tedavi uygulanır. Toplardamarda yüzeysel yetmezlik olduğunda yetmezlik oluşan safen toplardamarı ameliyatla çıkartılır veya lazer ya da radyofrekans ile kapatılır. Derin toplardamar yetmezliğinde ise derin damarlardaki kapakların totrekans ile onarılması veya yaşam boyunca varis çorabı kullanılması gerekir. Perforan damar yetmezliği de skleroterapi ile tedavi edilir.

VARİS ÜLSERİ OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

– Sigarayı bırakın

– Tansiyonunuzu kontrol altında tutun

– Sıcak ortamlardan (hamam,sauna, kaplıca, uzun güneşlenme) uzak durun

– Sodyum alımınızı kısıtlayın (tuz, ketçap, hardal gibi besinlerden uzak durun. Cips vb. hazır gıdaları mümkünse hiç tüketmeyin ya da sınırlandırın, işlenmiş et ürünlerinden ve konserve gıdalardan kaçının)

– Düzenli olarak egzersiz yapın (ne tür egzersiz yapmanız gerektiğine doktorunuzla karar verin)

– Kilonuzu kontrol altında tutun. Eğer yüksek kilodaysanız zayıflayın