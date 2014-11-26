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Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisi Hakkında Bilgiler

Vajinismus Nedir, Vajinismus Tedavisi

Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisi Hakkında Bilgiler

Vajinismus Nedir, Vajinismus Tedavisi

26 Kasım 2014 Çarşamba 19:07
Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisi Hakkında Bilgiler
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Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisi Hakkında Bilgiler
Vajinismus Nedir, Vajinismus Tedavisi
Vajinismus, çağımızın rahatsız edici hastalıkları arasında yer alır. Aslında, tam olarak bir hastalık diyemeyiz çünkü sadece cinsel birleşme esnasında bayanların cinsel organında görülen kasılmalardır. Ön sevişme ya da diğer aşamalarda herhangi bir sorun teşkil etmezken, sadece cinsel birleşme aşamasında ortaya çıkar.

Halkımız tarafından duyarlı olunmayan bu konu oldukça önemlidir. İnsanlara, vajinismus nedir şeklinde bir soru yönelttiğinizde birçok kişi bilgisi olmadığını söyleyecektir. Hatta, size vajinismusun ne olduğu, neden olur hakkında sorular gelecektir.

İlk gecedeki vajinismus;

Birinci olan cinsel birleşme esnasında olan kasılmalar ve vajinal bölümde yer alan sorunların giderilmesi için uzman bir doktordan destek alınmalıdır.

Vajinismus türleri nelerdir?

Primer Vajinismus
Seconder Vajinismus
Aparoni
Disparon
Vulvar Vestibulitis Sendrom
Primer vajinismus: Primer vajinismus rahatsızlığı olan bayanlar bir kere dahi olsa cinsel birleşme yaşayamaz. %100 olarak çözüme kavuşturulabilen bir vajinismus türüdür.

Seconder Vajinismus: Sekonder vajinismus ise çiftlerin uyumlu ve sağlıklı bir cinsel hayatı olmasına rağmen, bazı durumlardan psikolojik olarak etkilenmesi ve kasılmalar meydana gelerek ilişkiye girememesi olarak nitelendirilir. Tedavisi mümkün olan sekonder vajinismus sorunu sık rastlanan durumlar arasında yer alır ve genellikle jinekolojik muayene periyodları anında istenmeyen anların ortaya çıkmasıyla meydana gelen sorunlar olarak gösterilebilmektedir.

Aparoni: Vajinal bölgede fiziki olarak meydana gelen değişimlerden ötürü ortaya çıkan acı hissi, cinsel birliktelik sağlayamama durumudur.

Disparoni: Bu olay cinsel birliktelik esnasında oluşan acı, sızı, ağrı, batma durumudur. Genellikle seconder vajinismus ile aynı kefeye konur. Psikolojik olarak insan doğasını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyebilecek düzeyde olup tedavi edilebilir bir türdür.

Vulvar Vestibulitis Sendrom: Adından da anlaşıldığı gibi bir sendrom olan bu durum, Vulvodinia şeklinde de bilinmektedir. Vajina içerisinde yer alan kızlık zarı alt bölümlerinde oluşmakta olan cinsel isteksizlik ve buna benzer sorunların oluşmasıyla birlikte görülmekte olan bir durumdur.

Yukarıda saydığımız durumlardan biriyle karşı karşıya iseniz Vajinismus Tedavisi yapan Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu ile mutlaka görüşmelisiniz. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 19:08
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Vajinismus Nedir? Vajinismus Tedavisi Hakkında Bilgiler
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