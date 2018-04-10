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Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Uzunluk özellikle bizim gibi boy ortalaması düşük ülkelerde oldukça kabul gören bir özelliktir. Bir güzellik ölçütü olarak da her zaman kullanılır. Ancak uzun olmanın sağlık üzerinde hiç beklenmedik etkileri bulunuyor.

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Uzunluk özellikle bizim gibi boy ortalaması düşük ülkelerde oldukça kabul gören bir özelliktir. Bir güzellik ölçütü olarak da her zaman kullanılır. Ancak uzun olmanın sağlık üzerinde hiç beklenmedik etkileri bulunuyor.

10 Nisan 2018 Salı 21:14
Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi
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Kansere yakalanma riski yüksektir

2016 yılında Lancet Diyabet ve Endokrinoloji’de yayınlanan bir araştırmaya göre, kanserden ölme riski her 2,5 santimetre için yüzde 4 oranında artmaktadır. Uzun boylu insanlar büyüme aşamalarının bir bölümünde özellikle çok yüksek hayvan proteinleriyle beslenmiş olabilirler. Bu durum hücreleri mutasyona karşı savunmasız bırakan büyüme sürecini aktive edebilir. Ayrıca birçok uzman uzunluğun organ boyutunun da bir göstergesi olduğunu ve organın ne kadar büyükse o kadar çok hücre kötü huylu dönüşüm riski taşıdığını da söylüyor.

Kalp krizi riski daha yüksektir

Cardiovascular Genetics dergisinin eylül sayısında yayımlanan bir araştırmada uzmanlar, uzunluk ve venöztromboembolizm arasındaki bağlantıyı araştırdılar. 2 milyondan fazla İsveçliden oluşan bir grupta yapılan araştırma gösterdi ki boyu 1.60’tan aşağıda olan kişiler, boyu 1.80’den uzun olan kişilerden yüzde 65 daha az venöztromboemboli oluşma riski taşıyordu. Aynı şekilde hamilelikte de bu risk yüksek olduğundan bu yönde de yapılan araştırma benzer sonuçlar verdi. 1.60’tan kısa kadınlar 1.80’den uzun kadınlardan yüzde 69 daha düşük riske sahiptiler.

Kalp hastalığı ve diyabet riski düşüktür

Diğer yandan uzun boylu insanlarda kalp hastalığı ve diyabet oranları daha düşük olabilir. Yeni bir çalışmada, her 6 santimetrelik uzunluk için kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 6 oranında azaldığı görülüyor. Uzmanlar, uzun insanların daha büyük akciğerlere sahip olma eğiliminde olmasının buna neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca uzunluk, vücudun kan şekeri ve kolesterol düzeylerini kontrol etmesine yardımcı olan bir hormon üretimini tetikleyebiliyor.

Kalp ritmi bozukluğu riski yüksektir

Geçen yıl nisan ayında bir kardiyoloji konferansında sunulan ön araştırma, daha uzun kadınlarda, tehlikeli bir kalp ritim bozukluğu olan atriyalfibrilasyonu gelişme olasılığının diğer kadınlara göre neredeyse üç kat fazla olduğunu gösterdi. 16 yıl süren çalışmaya göre uzun bir kadının kalbindeki daha büyük hücreler elektrik yollarını kesebilir ve bu da akciğerlere karşı ek baskı oluşturduğundan kalbe doğru ilerleyebilir.

Ancak bununla birlikte uzun olmanın hastalığa ve ölüm riskine olan potansiyel etkilerinin; diyet, egzersiz, sigara ve içki tüketimi gibi kontrol edebileceğiniz risk faktörlerinden kesinlikle daha düşük olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

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