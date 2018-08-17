Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın

Uludağ Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mustafa Tayyar, kurban etinin kesinlikle hemen pişirilerek yenmemesi gerektiğini söyledi. Prof.Dr. Tayyar, "Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın. Hijyenik şekilde kesilen etin hemen soğuk zincire alınması gerekiyor. Etin tüketilebilmesi için dinlenmesi ve olgunlaşması gerekir. Aksi halde olumsuz etkileri olabilir" dedi. Uludağ Üniversitesi'nden Veteriner Hekim ve Beslenme Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Tayyar, kurban kesecek vatandaşları, etin en az bir gün dinlendirilmesi ve sıcak havalara karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyardı.

'KESMEDEN 1 GECE ÖNCE HAYVAN AÇ BIRAKILMALI'

Prof.Dr. Mustafa Tayyar, "Kurban Bayramı'nda yapılan yanlış alışkanlıkların başında kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi geliyor. Hijyenik şekilde kesilen etin hemen soğuk zincire alınması gerekiyor. Kurban etinin tüketebilinmesi için dinlenmesi ve olgunlaşması şart. Kesilecek hayvanın kesim öncesi dinlendirilmesi, huzurunu bozacak eylemlerden ve hareketlerden uzak tutulması önemli. Bu hem ibadetin bir gerekliliğidir hem de etin daha lezzetli olmasına sebep olur. Bu noktada kesim öncesi hayvanın bir gece önceden aç bırakılması da etin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir" diye konuştu.

SICAK HAVALARA DİKKAT!

Bu yıl Kurban Bayramı'nın çok sıcak günlere denk geldiğine dikkat çeken Prof.Dr. Mustafa Tayyar, "Bu hava şartları olası gıda zehirlenmesi yönünden bir tehlike oluşturuyor. Bu sebeple hayvan keserken hem hijyenik koşullara hem de soğuk zincire dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı sabahı hayvanı kesiyoruz, hemen parçalayıp kahvaltıda tüketiyoruz. Bu, ete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ne kadar dinlendirilirse bu etin kalitesi o kadar iyi olacaktır. Tabii bu dinlendirmeyi de soğuk bir ortamda yapmakta yarar vardır. Dinlenme esnasında etin üzerinü bir örtü ya da tülbent gibi bir malzeme ile örtmek de gereklidir. Bu sıcak havalarda ette bozulma yapan bakterilerin hızlı üremesi söz konusu olabilir. Dikkatli olunması gerekir" dedi.

'BİR KIŞ BOYUNCA KURBAN ETİ İLE İDARE EDİLEBİLİR'

Kurban Bayramı'nda ülke genelinde 5 milyon kurbanlık hayvanın kesileceğini belirten Prof.Dr. Mustafa Tayyar, "Türkiye'de et tüketimi dünya standartlarının altındayken Kurban Bayramı döneminde biz bu standartları yakalarız. Bu, çok doğru ve güzel bir şeydir. Birkaç gün içinde kurbanlıkların kesildiği bir ülkeyi düşünürsek bu noktada çok ciddi bir protein kaynağı stoklamış oluyoruz. Eğer vatandaşlarımız etleri doğru koşullarda işleyebilir, doğru koşullarda muhafaza edebilirse önümüzdeki kış döneminde ete yapacakları harcamaları kontrol altına almış olurlar. Doğru stoklama sayesinde kurban eti ile bir kış boyunca idare edilebilir" diye konuştu.