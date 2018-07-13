banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89811
ALTIN
193.721
DOLAR
4.8457
STERLİN
6.3441
EURO
5.6372
Dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
TRAFİĞE KAPALI YOL
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Ayni tarlayı farklı kişilere sattı
AYNİ TARLAYI FARKLI KİŞİLERE SATTI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da uyuşturucu
Kapat

Uzmanlardan uyarı: Güneşleneyim derken...

Yaz aylarında sahillerde geçirilen keyifli vakitler güneşe maruz kalmaya yol açarken, uzmanlar yaz döneminde güneşin keyfini çıkartan tatilcileri güneşin zararlı ışınları konusunda uyarıyor.

Uzmanlardan uyarı: Güneşleneyim derken...

Yaz aylarında sahillerde geçirilen keyifli vakitler güneşe maruz kalmaya yol açarken, uzmanlar yaz döneminde güneşin keyfini çıkartan tatilcileri güneşin zararlı ışınları konusunda uyarıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:13
Uzmanlardan uyarı: Güneşleneyim derken...

Yazın gelmesi ve güneşlenme süresinin artması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında güneşten olabildiğince korunulması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Ceylan, "Deri kanserlerinin en yaygın sebebi güneş ışınları, yani UV (ultraviyole) ışınlarıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz aylarında 10.00-16.00 saatleri arasında olabildiğince güneşten korunmalıyız" dedi.

Güneş ışınlarına karşı koruyucu ürünler yanı sıra, giysilerle önlem alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ceylan, giysilerle korunmanın daha pratik ve daha ekonomik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceylan, giysi seçimi konusunda da önerilerde bulunarak, "Özellikle sıkı dokunmuş, yeterli kalınlıkta pamuk ve polyester karışımı giysilerin güneş ışınlarına karşı daha koruyucu olduğu biliniyor. Giysilerin renginin nasıl olması gerektiği de toplumda yanlış bilinen bir konu. Açık renk giysilerden ziyade koyu renkli giysileri tercih etmemiz gerekiyor. Koyu renkli giysiler güneş ışınlarını daha iyi emdikleri için daha etkin korunma sağlıyor. Bir başka deyişle açık renkli giysiler sıcaktan, koyu renkli giysiler ise güneşin zararlı etkilerinden daha iyi korur" diye konuştu.

Baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkıyor

Deri kanserlerinin büyük oranda baş ve boyun bölgesinde ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ceylan, yaz aylarında uygun şapka (geniş kenarlı) ve uygun gözlük (özel filtreli) kullanımının önemine vurgu yaptı. Koruyucu ürün seçiminin yaş grubuna göre değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Ceylan, "Bebeklerde ve çocuklarda giysi kullanımıyla korunma ön planda olmalıdır. 6 aya kadar olan dönemde herhangi bir koruyucu ürün önermiyoruz. 6 ay-2 yaş aralığında titanyum oksit ve çinko oksit gibi içeriklere sahip fiziksel ürünlerin, 2 yaştan sonra da kimyasal ürünleri kullanmaya başlayabiliriz; ancak giysilerle korunmayı daha ön planda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceylan, güneş kremlerinin güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmesi ve 2-3 saat aralıklarla da yenilenmesi gerektiğini de kaydetti.

Güneşe maruz kalan meslek gruplarında deri kanseri yaygın

Deri kanserlerinin tüm kanserler içinde yüzde 35’lik bir orana sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ceylan, deri kanserlerinin yüzde 97’sinin melanom dışı kanserler olduğunu; fakat daha tehlikelisinin yüzde 3’lük kısmı kapsayan melanom yani halk arasında 'kara bela' olarak bilinen hastalık olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ceylan şöyle devam etti:

"Güneş yanığıyla karşılaştığımız zaman ilk etapta soğuk suyla ıslak kompres yapabiliriz. Yara bütünlüğünü sağlayıcı kremler ve nemlendiriciler kullanılabilir. Ancak daha şiddetli ve yaygın güneş yanıklarında en kısa sürede bir dermatoloğa gidilmesi gerekiyor. Deri kanserleri 60 yaş üzerinde daha yaygın. Kişinin mesleği de bu konuda çok önemli. Deri kanserleri özellikle güneşe çok fazla maruz kalan meslek gruplarında (çiftçi, denizci vs) ortaya çıkıyor. Kişinin açık tene ve açık göz rengine sahip olması kanser riskini arttırıyor. Çünkü bu özelliklere sahip kişilerde güneşe karşı korunma direnci koyu tenliler kadar yüksek değil." 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatil sezonuyla artan bu enfeksiyona dikkat!
Tatil sezonuyla artan bu enfeksiyona dikkat!
Uyku apnesinde ölüm tehlikesi
Uyku apnesinde ölüm tehlikesi
Hamilelikte balık tüketimine dikkat
Hamilelikte balık tüketimine dikkat
Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı
Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı
Demir eksikliği nasıl giderilir? İşte demir eksikliğini gideren besinler
Demir eksikliği nasıl giderilir? İşte demir eksikliğini gideren besinler
Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları
Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyunun faydaları
Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi besinlerde bulunur?
Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi besinlerde bulunur?
Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla iletişim kurarken dikkat!
Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla iletişim kurarken dikkat!
Tükürük bezi hastalıkları nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Tükürük bezi hastalıkları nasıl anlaşılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa…
Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim