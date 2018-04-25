Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107401
ALTIN
174.045
DOLAR
4.0965
STERLİN
5.7079
EURO
4.9868
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256

Uzmanlardan korkutan açıklama!

Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açan aşırı mobil kullanım, bireylerin sağlığını tehdit ederken, uzmanlar, akıllı cihaz kullanımında abartının hem fiziksel hem de zihinsel sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor

Uzmanlardan korkutan açıklama!

Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açan aşırı mobil kullanım, bireylerin sağlığını tehdit ederken, uzmanlar, akıllı cihaz kullanımında abartının hem fiziksel hem de zihinsel sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:06
Uzmanlardan korkutan açıklama!

Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açan aşırı mobil kullanım, bireylerin sağlığını tehdit ederken, uzmanlar, akıllı cihaz kullanımında abartının hem fiziksel hem de zihinsel sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

0-3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK EN FAZLA 15 DAKİKA TELEFON VE TELEVİZYONA MARUZ KALMALI

AA'nın haberine göre; Klinik Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla sosyal medyaya olan ilgi ve kullanımın bir hayli arttığını söyledi. 

banner223
Melis Çekiç Güllüoğlu, akıllı cihaz kullanımına mümkün olduğunca geç başlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle 0-3 yaş dönemini kapsayan süreçte, sırf daha kolay yemek yiyor, daha kolay uyuyor diye ebeveynler tarafından masum videolarla başlanan akıllı cihaz kullanımı, önce kötü alışkanlık düzeyinde görülürken, sonra bağımlılık düzeyine ulaşmaktadır.

Ebeveynler evde televizyon izliyor veya telefonla vakit geçiriyorsa 0-3 yaşında bir çocuğun bu duruma maruz kalma süresi en fazla 15 dakika olmalıdır. 5-11 yaş dönemi, yani okul çağı çocuklarında akıllı cihaz kullanımı günde en fazla 2 saat olmalıdır. 12 yaşından itibaren ergenlik döneminde ise televizyon ve diğer medya araçlarının tehlikesi sadece beyin gelişimine olan negatif etkisinden kaynaklanmamaktadır. Dönem gereği özellikle üçüncü şahıslarla etkileşimler sonucu çok vahim olayların başlangıcı olabiliyor. Bu durumu önlemek için ev içi olumlu iletişim, aile bireylerinin birbirleriyle olan bağını güçlü tutması ön planda olmalı. Unutmayın, çocuğunuz arkadaşlarını daha fazla önemsese de hala size ihtiyaç duymaktadır."

"KENDİMİZİ DOĞRU ŞEKİLDE DURMA KONUSUNDA UYARMALIYIZ"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Levent Arslan da kişinin, uzun süre oturduğu veya aynı pozisyonda durduğu zaman duruş pozisyonunu genellikle unuttuğuna dikkati çekerek, "Bu yüzden sık sık duruşumuzu kontrol edip kendimizi doğru şekilde durma konusunda uyarmalıyız" dedi. 

Arslan, günlük hayatta yapılan yanlış hareketleri düzelttikten sonra spor ve egzersiz ile duruş bozukluğu ihtimalini azaltmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, "İş hayatında oturduğumuz yerde omuz ve göğüs egzersizleri yapabilir, stresi azaltarak duruş bozukluğunu önleyebiliriz. Aktif olarak yapılan bazı sporlar da kas ve eklemleri güçlendirerek duruş bozukluğu gelişmesine engel olur. Özellikle önerilen sporların başında yüzme gelir. Buna ilave olarak yoga ve pilates yaparak da duruş bozukluğunu engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...
TIP-İŞ'ten bulaşıcı hastalık uyarısı...
Fast food sevenlere kötü haber!
Fast food sevenlere kötü haber!
Cinsel yolla bulaşıyor, yüzlerce hastalığı tetikliyor
Cinsel yolla bulaşıyor, yüzlerce hastalığı tetikliyor
Yaban mersininin yeni bir faydası ortaya çıktı
Yaban mersininin yeni bir faydası ortaya çıktı
Sigara kullananlar dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları
Her gün bir adet kabuğu soyulmuş limon yemenin faydaları
Dikkat! Kahvaltıda yumurta ve kivi...
Dikkat! Kahvaltıda yumurta ve kivi...
Her 4 kalp krizinden biri sessiz geliyor
Her 4 kalp krizinden biri sessiz geliyor
"Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor"
"Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor"
Kanseri başlangıcında tespit edebilecek deri implantı geliştirildi
Kanseri başlangıcında tespit edebilecek deri implantı geliştirildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim