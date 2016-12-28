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Sağlık:
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28 Aralık 2016 Çarşamba 17:32

Uzmanlar Uyardı: Tam Buğday Unu Çocuklar İçin Yararlı Değil

Uzmanlar Uyardı: Tam Buğday Unu Çocuklar İçin Yararlı Değil
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Uzmanlar Uyardı: Tam Buğday Unu Çocuklar İçin Yararlı Değil
Daha sağlıklı olduğundan son zamanlarda mutfaklardan eksik edilmeyen buğday unu için uzmanlar uyarıda bulundu: "Buğday unu minerallerin emilimde sıkıntı yarattığı için çocuklara önermiyoruz"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Atlı, tam buğday ununun hem sağlıklı hem de besin değerinin beyaz una göre daha yüksek olduğunu söyledi.

MİNERALLERİN EMİLİMİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Tam buğday ununun yetişkinler için yararı bulunmasına karşın çocuklar için aynı durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Atlı, şu açıklamalarda bulundu: "Çocuklar için tam buğday ununu önermiyoruz. Tam buğday ununda bulunan fitik asit, gıdalarla alınan demir ve kalsiyum gibi önemli mineralleri bağlayarak vücut için yararsız hale getirebiliyor. Bu anlamda minerallerin emiliminde sıkıntı olabilir."

ÇÖLYAK HASTALIĞININ NEDENİ EKMEK DEĞİL

Prof. Dr. Atlı, son yıllarda çölyak hastalığının yaygınlaştığını, nedeni olarak da ekmeğin gösterildiğini ifade ederek bunun çok doğru olmadığını söyledi. Çölyak hastalığının geçmişten beri var olduğunu ancak teşhisinin zor olması nedeniyle bilinemediğini vurgulayan Atlı, "Yaptığımız araştırmalarda çölyak hastalığının İtalya'daki Toskana bölgesinde yıllardır var olduğu ortaya çıktı. Binlerce yıl önce var ama son yıllarda teşhisten dolayı daha çok ön plana çıkıyor." diye konuştu.

 
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