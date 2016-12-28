Uzmanlar Uyardı: Tam Buğday Unu Çocuklar İçin Yararlı Değil



Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Atlı, tam buğday ununun hem sağlıklı hem de besin değerinin beyaz una göre daha yüksek olduğunu söyledi.Tam buğday ununun yetişkinler için yararı bulunmasına karşın çocuklar için aynı durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Atlı, şu açıklamalarda bulundu: "Çocuklar için tam buğday ununu önermiyoruz. Tam buğday ununda bulunan fitik asit, gıdalarla alınan demir ve kalsiyum gibi önemli mineralleri bağlayarak vücut için yararsız hale getirebiliyor. Bu anlamda minerallerin emiliminde sıkıntı olabilir."Prof. Dr. Atlı, son yıllarda çölyak hastalığının yaygınlaştığını, nedeni olarak da ekmeğin gösterildiğini ifade ederek bunun çok doğru olmadığını söyledi. Çölyak hastalığının geçmişten beri var olduğunu ancak teşhisinin zor olması nedeniyle bilinemediğini vurgulayan Atlı, "Yaptığımız araştırmalarda çölyak hastalığının İtalya'daki Toskana bölgesinde yıllardır var olduğu ortaya çıktı. Binlerce yıl önce var ama son yıllarda teşhisten dolayı daha çok ön plana çıkıyor." diye konuştu.