Uzmanlar Bu Yiyecekler Hakkında Uyardı!

Prof. Dr. Nazan Turhan, yiyeceklerin vücudun işlevini doğrudan etkilediğini ifade ederek, "Dışarıda yemek yerken dengeli seçim, porsiyon boyutu, içecek seçimi sağlık açısından önemli. Soslar veya peynir gibi yüksek yağ içerikli eklentilere dikkat edilmeli" dedi.Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, yeterli ve dengeli beslenme üzerine açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Turhan, yüksek yağ içeren yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çoğu kafeterya ve fast-food yerleri ızgara tavuk ya da salata gibi sağlıklı ve lezzetli seçenekler sunuyor; ancak büyük porsiyon, soslar veya peynir gibi yüksek yağ içerikli eklentilere dikkat edilmeli. Dışarıda yemek yerken dengeli seçim, porsiyon boyutu, içecek seçimi sağlık açısından önemli. Balık, tavuk, nohut, fasulye gibi yağsız protein içeriğine sahip yemekler, meyveler, sebzeler ve tahıllardan oluşan sağlıklı ve dengeli bir öğün seçilmeli. Marul ve domates ile kepekli ekmek arasında hazırlanan hindili bir sandviç, cheeseburgerden çok daha iyi bir seçimdir" dedi.Prof. Dr. Turhan, ara öğünlerde abur cubur yerine taze sıkılmış meyve suyu, meyveli süt, ballı yoğurt, sandviç, ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesini önerdi.Prof. Dr. Turhan, "Çocuklarımıza da beslenme eğitimi verilmeli, hangi besinleri neden yemesi gerektiği açıklanmalıdır. Aileler bu konularda hemfikir olmalı ve istikrarlı davranmalıdır. Çocuğunuzu düzenli spor yapmaya teşvik etmek, bunun çocuğunuzda bir yaşam şekli haline gelmesini sağlamak ona verebileceğiniz en büyük hediyedir. Ancak unutmayın ki çocuklar çoğunlukla anne ve babalarını örnek alırlar. Bu nedenle hem siz spor yapın, hem de onun yapmasına olanak hazırlayın" diye konuştu.