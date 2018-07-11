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Uzmandan böcek ısırığı uyarısı

Yaz aylarının başlaması ile birlikte böcek sokmaları ile ilgili uyarıda bulunan Uzman Dr. Muhammet Asena böcek sokmaları ile ilgili hastanelere başvurular artığını söyledi.

Uzmandan böcek ısırığı uyarısı

Yaz aylarının başlaması ile birlikte böcek sokmaları ile ilgili uyarıda bulunan Uzman Dr. Muhammet Asena böcek sokmaları ile ilgili hastanelere başvurular artığını söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
Uzmandan böcek ısırığı uyarısı

Uzmanlar yaz aylarında böceklerin sokması, genellikle ciltte küçük tahrişlere yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğinin uyarısında bulundu. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Muhammet Asena en çok görülen şikayetler tahtakurusu, pire, sivrisinek, kene, arı, akrep ve örümcek sokması olduğunu belirtti. Asena, “Belirtiler böcek türlerine göre değişiklik gösterir lakin genellikle ilk görülen semptomlar kaşıntı, kızarıklık, şişme, acı ve ağrı gibi semptomlar görünür. Böcek çeşitlerine göre belirtiler pire ısırıkları çizgiler halinde görülür kaşıntı, şişme ve kızarıklık olur. Sinek sokması çok acılıdır ısırılan bölge şişer ve su toplar. Kene ısırığı ilk başta hissedilmeyebilir, ilerleyen zamanlarda şişkinlik, kızarma, morarma ve kaşıntı görülür. Keneler ciddi risk taşıdıklarından, sokmaları durumunda hastaneye gidilmelidir. Örümcek sokması ağrılı olabilir, kızarıklık ve şişkinlik görülür. Eşek arısı sokmasında acı çok fazla olur; ısırılan bölge saniyeler içinde şişip kızarır. Tahtakurusu ısırıkları ilk seferde acılı olmayabilir; Belli bir süre sonra şişkinlik ve kaşıntı olur. Sivrisinek ısırığının tek nokta halinde izi olur; şişme, açık renk bir kabarıklık ve yoğun kaşıntı oluşur. Akrep sokması durumunda şişkinlik, kızarıklık, ağrı, yanma, deride uyuşukluk meydana gelir” dedi.

Hangi böceğin ısırdığını tespit etmek, tedaviyi doğru uygulamak açısından önemli olduğunu vurgulayan Asena, “Böcek ısırığını fark ettiğinizde öncesinde nerede bulunduğunuzu hatırlayın. Ormanlık bir alandaysanız muhtemelen sivrisinek veya kene tarafından ısırılmışsınızdır. Bir hayvan ile temas sonrası ısırık oluştuysa büyük ihtimalle piredir. Isırığın nasıl göründüğüne bakın. Bu da yine böceğin türünü tespit etmeye yardımcı olacaktır. Her böcek sokması doktora gitmeyi gerektirmez lakin şu durumlarda hızlıca, vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır. Baş dönmesi, nefes almada zorluk, bulantı, kusma, hızlı veya düzensiz kalp atışı, yutma güçlüğü, ev huzursuzluk gibi durumlarda kesinlikle baş vurmakta fayda vardır. Böcek sokmasında tedavi nasıl yapılmalı diye sorularda şunları belirtiyim. Isırılan bölgede ve tüm vücutta enfeksiyon gelişmesini önlemek için ısırılan bölgeyi sabunlu su ile yıkayın. Yarayı kaşımayın veya sıkmayın. Şişmiş bölgeye buz uygulayın. İlk müdahalelerin ardından şikayetlerde azalma olmazsa, acil olarak doktora gidin. Böceği gördüyseniz ve hangi böceğin sizi soktuğunu tarif etmeniz doktorun işini kolaylaştırır. Çoğu zaman böcek sokması tek başına riskli değilken, başka hastalıklara sebep olabilmesi açısından tehlike arz eder. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde böcek sokmaları, solunum hastalıkları başta olmak üzere, ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden sadece ısırılan bölgeye değil bunun dışında ne tür rahatsızlıklar yaşadığınıza da dikkat edin” diye konuştu. 

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