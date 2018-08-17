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Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

17 Ağustos 2018 Cuma 23:00
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

1-Yoğun iş temposu, stres, psikolojik etkenler kimi zaman hafızanın zayıflamasına yol açabiliyor. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günlük beslenmeye başta yer fıstığı olmak üzere kuvvetli bazı besinlerin eklenmesi gerekiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı hafızayı canlı tutacak önemli besinler hakkında bilgi verdi.

2 - Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalık engellenebildiği gibi, beynin de beslenmesi ve gelişmesi sağlanabilir. Günde 1 avuç kadar yer fıstığı tüketmek beyin ve hafıza gelişimi için oldukça faydalı olmaktadır. Yer fıstığı, kolin açısından zengin besinlerdendir. Kolin, beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri desteklemektedir. İçerdiği omega yağ asitleri ile iyi yağların vücutta depolanmasına yardımcı olan yer fıstığı aynı zamanda unutkanlığa da iyi gelir.

3- İçerdiği antioksidan, C vitamini, mineraller ve özellikle vücuda su dengesi sağlaması açısından hafızanın canlı tutulması için olmazsa olmaz bir besindir. Ananas, günde 2 dilim kadar tüketilebilecek lif kaynaklarından biridir. Hafızayı güçlendiren ananas, özellikle uzun bir ezber öncesi tüketilebilecek süper bir besindir.

4- Günde 1 avuç kadar tüketilebilecek kara üzüm, kan yapıcı ve demir sağlayıcı etkisinin yanında aynı zamanda hafızanın kuvvetlenmesine de yardımcı olur. Kara üzüm, hafızanın açılması için gerekli olan tüm mineralleri sağlar. Amerika’da hafıza zayıflığı şikayeti olan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma, kara üzüm suyu içen kişilerin hafıza testlerinde daha başarılı olduğu ortaya koymuştur. Saf siyah üzüm suyu içenlerin kısa süreli ve sözsüz hafızalarında gelişme kaydedildiği görülmüştür. Üzümün dopamin salgılamasını artırarak problem çözme yeteneğini geliştirdiği de bilinmektedir.

5-Her sabah 1 adet haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilebilecek yumurta, anne sütüne eş değer proteini ile beynin gelişmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için oldukça önemli bir besindir. Vücut için protein kaynağıdır. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olur. Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki eder. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de nörotransmitter dengesini korur.

6-Sağlıklı bir yaşam için her gün sebze ve meyve tüketmek gerekir. Günlük öğünlerinden birinde kırmızı-maviye dönük orman meyvelerine yer vermek güçlü bir hafızanın yollarını açar. Ülkemizde satılan ancak çok bilinmeyen yaban mersini diğer adıyla blueberry’nin beyinde yeni bağlantı yollarını desteklediği bilinmektedir. Yaban mersini bol miktarda polifenol içerir, bu sayede beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabilir.

7-Omega 3-6 yağ asitlerini içeren ceviz ve balık mutlaka beslenme planında yer almalıdır. Ceviz, içerdiği omega 3-6 yağ asitleri ile hafızayı güçlendirecek ve beynin çalışmasını kuvvetlendirecek en önemli besinlerden biridir. Günde 3-4 adet ceviz içi tüketmek unutkanlık ve hafıza kaybına birebirdir. Balık tüketimi ise mevsimine uygun şekilde olmalıdır. Balık tüketimi beynin doğru bir şekilde çalışması için gerekli olan tüm omega 3-6 yağlarının vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Omega yağları açısından oldukça zengin olan balık haftada en az 2-3 defa tüketilmesi gereken iyi bir protein kaynağıdır.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 23:05
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