Sağlık:
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26 Eylül 2017 Salı 19:45

Uykusuzluk Öldürüyor!

Uykusuzluk Öldürüyor!

Uykusuzluk Öldürüyor!
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Aşırı uykusuzluk kalp hastalıklarından, obeziteye ve kansere kadar birçok ölümcül sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Dünyanın önde gelen uyku araştırmacılarından olan Profesör Walker ise insanlara reçete ile uyku yazılmasını önerdi.

"Aşırı uykusuzluk öldürüyor, insanlara reçete ile uyku yazılmalı".

Bu açıklama, İngiliz uyku araştırmacısı Profesör Matyuv Walker’a ait.

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesindeki uyku araştırmaları bölümünü yöneten Walker, "En az 8 saat uyumak zorunlu olmalı" ifadelerini kullandı.

İngiliz profesör, “Doktorlar insanlara uyku ilacı yazıyor ancak ihtiyaçları ilaç değil düzenli uyku" şeklinde konuştu.

AZ UYUMAK İYİ DEĞİL!
"Az uyku ile idare etmek övünülecek bir şey değil” diyen profesör, "Uyumak, tembelliğin göstergesi değildir” ifadesini kullandı.

İnsanların modern çağda giderek yalnızlaştığını söyleyen bilim insanı, kimsenin ailelerinden akıllı telefonlarından ya da eğlenceden ödün vermek istemediğine vurgu yapıyor.

UYUMAK İÇİN DE ALARM KURUN
İngiliz profesörün bir çözümü de var: Sabah uyanmak için olduğu gibi gece yatmadan yarım saat öncesine alarm kurmak.

Alarm çaldıktan sonra uykuya hazırlanmak gerekiyor.

Aşırı uykusuzluk, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, inme, obezite ve ruh sağlığı sorunları ile ilişkilendiriliyor.

Düzenli uykunun önemine vurgu yapan uzmanlar, uykusuzluğun olumsuz etkilerinin de tek bir günde ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

 
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