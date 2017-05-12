Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 16:25

Uykusuzluk Obezite Yapıyor

Uykusuzluk Obezite Yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Uykusuzluk Obezite Yapıyor
Yapılan araştırma, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediğini ve kişinin kendisini daha aç hissettiğini ortaya çıkardı.

Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadelede önemli bir bulgu ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan araştırma, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediğini ve kişinin kendisini daha aç hissettiğini ortaya çıkardı.

İngiltere'deki londra "kings college" araştırmacıları, "az uyumak iştahı açıyor,, insanda doyma hissini engelliyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırma geceleri 7 saatten az uyuyan insanlazın obez ve tip 2 diyabet hastası olma ihtimallerinin arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, az uyumanın iştah hormonlarını etkilediğini ve tokluk hissini engellediğini söylüyor.

Gece uyanık kalan insanların salgıladığı stres hormonlarının, sonraki günkü kan şekerini etkilediği ifade ediliyor. Bu kişilerde kan şekeri normalin altına düşüyor.

Tatlı şeyler yemek isteyen bu insanların kan şekeri aniden yükseliyor. Uykusuz kalan insanların kan şekeri oranlarının diyabet hastalarınınki kadar yükseldiği görülmüş.

Doktorlar az uyuyan bir kişinin, normalden yüzde 20 daha fazla gıda tükettiğini söylüyor. Bu kaloriler vücutta birikerek kilo alınmasına yol açıyor. Hormon dengesinin düzelmesi içinse birkaç gece iyi uyumak gerekiyor.

Uykunun çocukların gelişimi için önemine vurgu yapan doktorlar, doktorlar teknoloji ve internet sebebiyle giderek daha az uyuyan insanlığın obezleştiğini söylüyor.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elma Kabuğu Kanserden Koruyor! Elma Kabuğu Kanserden Koruyor!
Görme Engelliler İçin Sentetik Retina Geliştirildi! Görme Engelliler İçin Sentetik Retina Geliştirildi!
ŞOK UYARI! BU AĞRI KESİCİ ÖLDÜRÜYOR... ŞOK UYARI! BU AĞRI KESİCİ ÖLDÜRÜYOR...
ALS Hastalarına Müjdeli Haber ALS Hastalarına Müjdeli Haber
Kalp Krizi Anında Yapılması Gereken 6 Şey Kalp Krizi Anında Yapılması Gereken 6 Şey
Kelliğe Neden Olan Hücreler İlk Kez Keşfedildi… Kellik Tarih Olabilir Kelliğe Neden Olan Hücreler İlk Kez Keşfedildi…...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Elma Kabuğu Kanserden Koruyor!

Haberi Oku