Uykusuz Kalanlar Dikkat!

Uykusuzluk ömrü 10 yıl kısaltıyor

Uykularını yeteri kadar almayan insanların ciltleri daha çabuk kuruyor, cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkıyor. Hatta ömürleri 10 yıl kısalabiliyor







Anadolu Uyku Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz "Kişilerde bir melatonin düzeyi vardır. Melatonin; ışıkla miktarı azalan, karanlıkla aktive olan, akşam 21.30’da vücutta salgılanmaya başlayan ve bizi uykuya hazırlayan hormondur. Telefonun yaydığı led ışık, melatonin salgılanmasını engelliyor. Cep telefonunun yaydığı radyasyonun da uyanıklığa neden olduğunu düşünüyoruz. Radyasyon beyinde uyanıklıkla ilgili merkezleri uyarıyor. Bir yandan radyasyon, bir yandan ışıkla kişinin uykuya dalması zorlaşıyor veya mümkün olmuyor" dedi.

Gece boyunca salgılanan melatoninin belirli bir düzeyinin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, özellikle bu hormonun zirveye çıkması gereken saatlerde telefon ya da bilgisayar başında vakit geçirmenin hormonun salgılanmasını azalttığını ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: "Yatmadan önce oyun, mesajlaşma ya da sosyal medyayla ilgilenmeyi tercih edenler, uyku için gereken melatoninin en yüksek oranda salgılandığı saatleri pas geçiyor ve tabir yerindeyse bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalıyor. Yani melatoninin ikinci pik yapacağı dönemi. Bu da genellikle gecenin ikinci yarısını, saat 04.00’ü bulabiliyor. Sağlıklı bir uyku istiyorsanız 23.00’ten sonra yatak odanıza cep telefonu ile girmeyin."



AZ UYUYANLARIN ÖMRÜ 10 YIL KISALIYOR

Hikmet Yılmaz yeteri kadar uyumanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini; hatta yaraların dahi daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunduğunu ortaya koyan bilimsel veriler bulunduğunu söyledi.

Uykularını yeteri kadar almayan insanlarda dikkatsizliğin belirgin olduğunu söyleyen Yılmaz "Ciltleri çabuk kuruyor, cinsel işlev bozuklukları olabiliyor. Unutkan olabiliyorlar, bununla birlikte ömürleri 10 yıl kısalabiliyor. Hastada yüksek tansiyon varsa uyku bozukluğu da bu hastaya eklendiğinde tek ilaçla tansiyonun regülasyonu mümkün olmuyor. 2’li, 3’lü ilaca ihtiyaç duyuyorlar" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.01.2016 19:21