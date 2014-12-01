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‘Uyku Hapı Suç İşletiyor’

Uzmanlardan uyku haplarıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi.

‘Uyku Hapı Suç İşletiyor’

Uzmanlardan uyku haplarıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 14:34
‘Uyku Hapı Suç İşletiyor’
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‘Uyku Hapı Suç İşletiyor’


Uzmanlardan uyku haplarıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi. ABD'de yürütülen bir araştırmaya göre uyku hapı alanlar suç işlemeye daha meyilli.

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, uyku hapı kullanan insanlar suç işlemeye daha yatkın oluyor. Araştırma, Minnesota Tıp Fakültesi'nden Profesör Mark Mahowald tarafından yürütüldü.

Uyku düzensizliği ve suç işleme eğilimi üzerine uzmanlaşan ABD’li Profesör, "ambien" adlı uyku ilacının etkisiyle işlenen suçlar olduğunu düşünüyor. Ekip, uyku ilacının alınmasının ardından 1 ayda gerçekleşmiş 9 cinsel saldırı, 10 hırsızlık ve 43 trafik suçu saptadı.

Uzmanlar, İngiltere'de yılda 750 bin hastaya verilen bu ilacın uyurgezerliğe neden olduğunu da belirtiyor. Uyku sırasında beynin bir kısmı uyanık kaldığı için hastaların, uyandıklarında hatırlamadıkları suçlar işleyebildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle bazı uyku haplarının uzun süre kullanılmasının tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.

Eşini aldattığı için kariyeri büyük darbe alan ve boşanmak zorunda kalan Amerikalı golf oyuncusu Tiger Woods ve adı hırsızlık gibi birçok suça karışan Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'ın bu ilacı kullandığı biliniyor. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 14:35
Anahtar Kelimeler:
‘Uyku Hapı Suç İşletiyor’
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