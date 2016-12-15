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15 Aralık 2016 Perşembe 14:56

Uçuk Olan Bölgeye Dokunmayın

Uçuk Olan Bölgeye Dokunmayın
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Uçuk Olan Bölgeye Dokunmayın
Vücudun her bölgesinde çıkan özellikle dudak ve burun kenarların da oluşan lezyonların bir cilt sorunu olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, uçuk olan bölgeye dokunulmaması gerekildiğini söyledi.



Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, “Lezyonlar “herpes simpleks” bir cilt sorunudur. Virüs nedeniyle oluşan uçuk, küçük kızarık kabarcıklar olarak meydana gelmektedir. Dudak uçuğu çıkmadan önce ağız çevresinde yada dudakta batma, yanma gibi şikayetler meydana gelir. Diğer şikayetler de 24 saat içinde kendini göstermeye başlar. Kaşınma, sızlanma veya yanma hissi gibi” dedi.
Uçuk virüsünün, vücuda girip bir kere iltihap oluşturduktan sonra o bölgede var olan sinir düğümüne girip yerleştiğini kaydeden Ertek, “Özellikle vücudun zayıf olduğu anları yakalayarak o zaman çoğalarak yeniden varolur. Uçuk virüsü, depresyon, stres, kabus görme gibi durumlarda ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, kadınların adet dönemlerinde, deri bütünlüğü bozulduğunda(dudak çevresine çarpma, vurma, ısırma gibi), uyku bozukluklarında (aşırı uykusuzluk gibi..),yorgunluk olduğunda, çok fazla güneş ışığına ve zarar verici UV ışınlara maruz kalındığında, vücutta bir enfeksiyon oluştuğunda uçuk virüsü aktifleşebilir. Ayrıca anemi hastalıklarında bu cilt sorunu oldukça sık görülür” diye konuştu.
Uçuk virüsünün bulaşıcı olduğunu belirten Ertek, “Bu nedenle uçuğu olan kişiler kişisel eşyalarını (bardak,çatal,yastık,kaşık,havlu gibi..) başka kişilerle paylaşmamalıdırlar. Öpüşmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuğu ellemek, kabuğu ile oynamak gibi..) uzak durmalılardır. Uçuğu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken yada makyajlarını çıkarırken çok dikkatli olmalılar, kesinlikle uçuğa el sürmemeliler” ifadelerini kullandı.
Ertek, “Uçuk tedavisinde bu virüsün tekrar etmesine sebep olan durum oldukça önemlidir. Bu sebeple tedavisi için mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir” şeklinde konuştu.


 
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